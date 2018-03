Insolvenzverschleppung: Strafverfahren gegen Ex-96-Profi Mohamadou Idrissou eingeleitet

Ron-Robert Zieler: Der Keeper debütierte 2009 als Profi von Manchester United in der U23 in der sogenannten Reserven-Premier-League. Für die erste Mannschaft kam er nie zum Einsatz. Von der Manchesters U23 wechselte er 2010 nach Hannover und blieb dort bis 2016. Zieler absolvierte 221 Partien für die Roten bis zu seinem Wechsel zu Leicester City. Nach einem Jahr in England kam der Nationalspieler zurück in die Bundesliga - zum VfB Stuttgart.

© imago/colorsport