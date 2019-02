Ex-96er Sergio Pinto im Interview: Kämpfen? "Kannst du lernen"

Sie waren als Kämpfer bekannt, das fehlt 96 gerade. Kann man das lernen?

Ja! Ich war als Jugendlicher auch kein Kämpfer, das habe ich in meiner Karriere erst gelernt. Du lernst das, indem du irgendwann Verantwortung übernimmst, wenn du Vorbild bist auf dem Platz. Aber das musst du wollen. Mich brauchte nie einer besonders zu motivieren, vielleicht mal reizen. Aber als Fußballer hast du den geilsten Beruf der Welt – wenn du da Extra-Motivation brauchst, da stimmt doch dann was nicht. Wichtig ist, dass man immer alles gibt, was gerade in einem steckt.

Es ist ja einige Zeit her, dass Sie bei 96 waren. Tut die aktuelle Lage trotzdem weh?

Natürlich tut das weh, den Verein aus der Ferne so zu sehen. Ich war sechs Jahre lang in Hannover, meine Kinder sind dort geboren, da ist natürlich eine Verbindung. Es schmerzt, dass der Verein nicht mehr das verkörpert, was er zu unserer Zeit war: eine Einheit. Eine Einheit mit den Fans, mit den Verantwortlichen – das ist abhandengekommen. Es geht nur als Einheit, da kannst du so viel mehr schaffen. Auch manchmal Sachen, die unmöglich scheinen. Da ist ja gefühlt jede Woche neuer Ärger. Da sollten sich die Verantwortlichen hinterfragen, wie sie es wieder hinbekommen, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen.