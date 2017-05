Das war es: Ex-96-Torhüter Florian Fromlowitz beendet Karriere

Fromlowitz galt als eines der größten Torwart-Talente. 2008 kam er aus der Gerry-Ehrmann-Schule in Lautern zu 96. 58-mal stand er im Bundesliga-Tor für Hannover. Nach dem Tod von Robert Enke (10. 11. 2009) trat er das Erbe an. Fromlowitz hielt 96 in der Liga. Es folgte die 96-Sensationssaison mit zehn Siegen in der Hinrunde. Zum Rückrundenstart wurde Fromlowitz durch Ron-Robert Zieler ersetzt. Sein sportlicher Weg führte danach abwärts: Über Duisburg (2011), Dresden (2012) und Wiesbaden (2014) landete er 2015 in Homburg. © imago