Ex-96-Trainer Tayfun Korkut heißer Kandidat als Cocu-Nachfolger bei Fenerbahce Istanbul

Tayfun Korkut, früher Trainer bei Hannover 96 und dem VfB Stuttgart, ist nach SPORTBUZZER-Informationen Kandidat für die Nachfolge des Niederländers Cocu bei Fenerbahce. Korkut war als Profi bei Fener unter Vertrag. Von 1995 bis 2000 kickte er bei den Türken und absolvierte 19 Partien für die Istanbuler. Darunter auch eine Begegnung in der Champions League gegen Rapid Wien und acht Spiele im UEFA-Cup. In Stuttgart war Korkut nach guter Jahresbilanz, aber schwachem Saisonstart und einem 1:3 in Hannover entlassen worden.