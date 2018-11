Ex-HSV-Star Rafael van der Vaart beendet überraschend seine Karriere

Er spielte für Real Madrid, lief für Ajax Amsterdam an der Seite von Zlatan Ibrahimovic auf und stand im WM-Finale 2010 in Südafrika.

"Ich bin hier nicht in der Rehabilitation"

"Wenn ich spiele, will ich meinem Klub helfen, weiterzukommen. Ich bin hier nicht in der Rehabilitation, sondern um Fußball zu spielen. Das Vergnügen hört irgendwann mal auf, und dem Punkt will ich zuvorkommen", so van der Vaart.