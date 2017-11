Ex-Kapitän bei Hannover 96 in zweiter Reihe: Was wird aus Manuel Schmiedebach?

Anzeige

Noch nicht lange her, da war es amtlich – Manuel Schmiedebach spielte eine führende Rolle. Als Kapitän schaffte er mit 96 den Wiederaufstieg. Aber schon bei der Feier am Rathaus gab’s die ersten Misstöne. Seit 96 wieder in der Bundesliga unterwegs ist, reist der 28-Jährige meist in der zweiten Klasse. In sieben der elf Ligapartien blieb er ohne Einsatz, zweimal gehörte er nicht mal zum 18-Spieler-Kader. Dreimal eingewechselt, ein Startelfeinsatz in Wolfsburg – macht 101 Spielminuten.

Auch bei der Pokalniederlage in Wolfsburg, als Trainer André Breitenreiter viele Ersatzspieler aufstellte, durfte Schmiedebach von Beginn an ran. Aber wie beim Ligaspiel musste er in der 64. Minute raus. Schmiedebachs Bilanz ist mager, und sie passt auch nicht so richtig zum Gehalt von mehr als einer Million Euro, das er bei der Vertragsverlängerung ausgehandelt hatte. Nach dem Abstieg wollte ihn Ex-Trainer Daniel Stendel unbedingt halten. Schmiedebach unterschrieb bis 2020, auch weil ihm 96 in der Bundesliga sein altes Erstligagehalt zugestand, das er vor dem Abstieg kassiert hatte.

Die sportliche Rechnung geht aber nicht auf. Für Schmiedebach ist das rote Ruderboot kein Traumschiff mehr. „Schmiede trainiert engagiert und verhält sich trotz seiner für ihn sicher nicht zufriedenstellenden Situation absolut professionell“, sagt Breitenreiter, „momentan steht er in Konkurrenz zu Pirmin Schwegler, der sich durch gute Leistungen auf dieser Position etabliert hat.“ Marvin Bakalorz sieht der Trainer zurzeit nicht als Konkurrenten von Schmiedebach. Waldemar Anton, der ebenfalls im defensiven Mittelfeld spielen könnte, muss in der Abwehr aushelfen.

Die nächsten Gegner von Hannover 96 im Überblick: Sonntag, 19. November, 18 Uhr: Werder Bremen - Hannover 96. © dpa Freitag, 24. November, 20.30 Uhr: Hannover 96 - VfB Stuttgart. © dpa Samstag, 2. Dezember, 15.30 Uhr: FC Bayern München - Hannover 96. © dpa Sonntag, 10. Dezember, 15.30 Uhr: Hannover 96 - TSG Hoffenheim. © dpa Mittwoch, 13. Dezember, 20.30 Uhr: Hertha BSC - Hannover 96. © dpa Sonntag, 17. Dezember, 15.30 Uhr: Hannover 96 - Bayer Leverkusen. © dpa Samstag, 13. Januar, 15.30 Uhr: Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05. © imago/Thomas Frey Sonntag, 21. Januar, 18 Uhr: FC Schalke 04 - Hannover 96. Sonntag, 28. Januar, 18 Uhr: Hannover 96 - VfL Wolfsburg. © dpa Sonntag, 4. Februar, 18 Uhr: Hamburger SV - Hannover 96. © Team zur Nieden Samstag, 10. Februar, 15:30 Uhr: Hannover 96 - SC Freiburg. © dpa

Schwegler hat mehr Ruhe am Ball, mehr Passsicherheit als Schmiedebach – mit dem Schweizer macht das 96-Spiel einen Qualitätssprung. Aber: Schwegler hat immer mal wieder mit seinem Reizknie zu schaffen. Breitenreiter glaubt, „Schmiede wird seinen Anteil zum Ge­samterfolg beitragen und seine Einsätze bekommen“. Allerdings fordert der Coach auch, „dafür darf er im Training nicht nachlassen, wie in einer kurzen Phase, als ich ihn aus dem Kader genommen habe“. „Hart an sich arbeiten, jederzeit bereit sein, um seine Chance zu nutzen“, das verlangen Trainer von Ersatzspielern. „Darüber habe ich mich mit ihm auch ausgetauscht“, sagt Breitenreiter, „er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.“

Aber er steht eben nicht in der ersten Reihe. Wenn Schmiedebach weiter kaum spielt, wird er sich fragen müssen, ob er den Vertrag noch zweieinhalb Jahre aussitzen will. Vor der Saison gab’s Interesse aus Darmstadt an ihm, 96 hätte jedoch große Teile des Gehalts übernehmen müssen. Zum 96-Gehalt wird Schmiedebach keinen Club finden. Bleiben drei Alternativen: ins Team kämpfen, Vertrag aussitzen – oder finanzielle Abstriche in Kauf nehmen und gehen. Spätestens zum Saisonende wird er da­rüber nachdenken müssen

Welcher 96er bezwang Oliver Kahn aus 65 Metern? Das 96-Quiz zur Länderspielpause! Das 96-Quiz Frage 1 Antwortmöglichkeiten © dpa Am 8. Mai 2014 feierte Oliver Sorg im Freundschaftsspiel gegen Polen in Hamburg sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Deutschlands. Es war sein erstes und (bis heute) letztes Länderspiel für den DFB. © imago Frage 2 Antwortmöglichkeiten © dpa Zwar war auch Lars Stindl Kapitän der Roten, doch nur Ex-Capitano Christian Schulz kommt auf genau vier Länderspiele für Deutschland. Stindl ist bereits neun mal für den DFB aufgelaufen. © dpa Frage 3 Antwortmöglichkeiten © dpa Kaum zu glauben: Die rote Karte für Ron-Robert Zieler war der erste Platzverweis für einen deutschen Nationaltorhüter in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes. Im Spiel gegen Argentinien holte der Ex-Hannoveraner Sosa von den Beinen und wurde in der 30. Minute vorzeitig vom Platz gestellt. © imago Frage 4 Antwortmöglichkeiten © dpa 2006 stand Mike Hanke im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Zum Einsatz kam er allerdings nur in der letzten Partie, im Spiel um Platz drei gegen Portugal. © dpa Frage 5 Antwortmöglichkeiten © dpa Das war ein kurioser Treffer, den der damalige 96-Verteidiger im Länderspiel mit seinen US-Boys gegen Deutschland erzielte. Sein langer Ball aus eigener Hälfte, eigentlich als Zuspiel gedacht, setzte vor Oliver Kahn auf und landete, nachdem Deutschlands Rückhalt mit einem USA-Stürmer unglücklich zusammenprallte, schließlich im Tor. Es war Cherundolos erster Treffer für die USA. © imago Frage 6 Antwortmöglichkeiten © dpa Auch Salif Sané ist Publikumsliebling in Hannover. Und auch Sané spielt für Senegal, allerdings kam der 96-Innenverteidiger erst auf 12 Einsätze in der Nationalmannschaft. Frage 7 Antwortmöglichkeiten © dpa Das war ein wirklich knappes Rennen zwischen Leon Andreas und Mohammed Abdellaoue. Der norwegische Stürmer absolvierte 103 Partien für Hannover 96, Andreasen kommt "nur" auf 97 Spiele für die Roten. © dpa Frage 8 Antwortmöglichkeiten © imago/dpa DaMarcus Beasley hatte in Hannover keine erfolgreiche Zeit. Der US-Amerikaner war lediglich ein Jahr bei 96 und kam in der Zeit auf vier Einsätze. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht. © dpa Frage 9 Antwortmöglichkeiten © dpa Während Charlison Benschop für Curaçao, Valmir Sulejmani für den Kosovo und Michael Delura lediglich für den DFB-Nachwuchs aufliefen, machte der ehemalige Stürmer der Roten Denis Wolf 14 Spiele für die Philippinen. © dpa Frage 10 Antwortmöglichkeiten © dpa Zwar standen bei Hannover 96 mit Sofian und Sofien Chahed zwei Tunesier mit dem ähnlichen Vor- und selben Nachnamen unter Vertrag, doch beide sind nicht miteinander verwandt. © dpa Frage 11 © dpa Antwortmöglichkeiten © dpa Arouna Koné spielte 2010 für ein halbes Jahr bei den Roten. Aktuell ist er, im Gegensatz zu den Ex-96ern Didier Ya Konan und Constant Djakpa, bei einem anderen Verein unter Vertrag. Koné spielt in der Türkei, bei Sivasspor. © imago

KOMMENTIEREN