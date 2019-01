Ex-Leichtathlet Knipphals ist Chiropraktor, Trainer und Buch-Autor

Leipzig. Er ist zweifacher Olympiateilnehmer, errang mit der deutschen Sprintstaffel zwei EM-Medaillen, hat eine 100-Meter-Bestzeit von 10,13 Sekunden vorzuweisen. Im August beendete der Leipziger Leichtathlet Sven Knipphals – er startete bis zuletzt für Wolfsburg – seine Karriere. Nun unterstützt der gebürtige Hannoveraner als Chiropraktor und Assistenztrainer seine Nachfolger am hiesigen Bundesstützpunkt. Im SPORTBUZZER-Interview spricht der 33-Jährige über das Potenzial der Leipziger Sprinter und sein im Herbst erschienenes Buch „Mach dich schneller“.

Wie wird Ihr Angebot, Bundestrainer Ronald Stein zu unterstützen, von den Leipziger Sprintern angenommen? Die Jungs sind dankbar – ich schaue mir drei Mal die Woche vor dem Training an, wo es im Körper Blockierungen oder Dysbalancen gibt. Im Krafttraining haben sich einige anfangs etwas schwer getan, weil vieles ungewohnt war. Aber wir haben bei einem Krafttest Ende Dezember tolle Entwicklungsraten festgestellt – das hat letztlich alle überzeugt. Im Kreuzheben hat sich ein Athlet zum Beispiel in drei Monaten von 110 auf 175 Kilo gesteigert. Wir haben also tolle Ausgangswerte. Ich sage immer: Der Motor hat jetzt PS, nun geht’s ums Feintuning.

Wie viel Potenzial steckt in der Leipziger Sprintergruppe? Es sind sieben ganz unterschiedliche Typen, die meisten haben das Potenzial, sich langfristig in der deutschen Spitze zu etablieren. Einigen traue ich perspektivisch Zeiten um 10,10 Sekunden zu. Um diese Ziele zu erreichen, muss sehr vieles passen. Das geht mit dem Gesundheitsmanagement los. Du hast wenig Zeit in unserem Sportsystem, musst jedes Jahr liefern, um in der Förderung zu bleiben. Doch Zeitdruck und kontinuierliche Entwicklung beißen sich manchmal.

Gestalten Sie das Krafttraining individuell? Sehr individuell. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Tiefkniebeugen, aber nur zwei der Jungs können das so auch technisch korrekt umsetzen. Das liegt an der unterschiedlichen Anatomie des Beckens und der Hüfte. Einige Basics waren für die Jungs Neuland. Da wünscht man sich, die Sportler würden die Technik des Krafttrainings schon mit 14 lernen und nicht mit 20.

Haben Sie früher selber Fehler gemacht, die Sie nun mit Ihren Nachfolgern vermeiden wollen? Ich habe ständig dumme Entscheidungen getroffen, auch aus falschem Ehrgeiz. Heute würde nicht um jeden Preis noch zehn Kilo mehr auflegen. Und ich hätte mehr auf die muskuläre Balance im Körper achten müssen.

Hürdensprinter Alexander John ist nach seiner Karriere neu im Trainergeschäft. Wie oft tauschen Sie sich aus? Fast täglich. Er hat ein gutes Auge, arbeitet nicht in einem festgefahrenen System. Zudem verfügt Alex über ein gutes Hintergrundwissen, das er durch das Sportstudium in Leipzig und die Trainerakademie in Köln noch vertiefen wird. Wenn du es selbst erlebt hast, vor 80000 im Stadion gestanden zu haben, kann das nur von Vorteil sein.

Sie haben im Herbst als Co-Autor das Buch „Mach dich schneller“ herausgebracht. Welche Ziel- und Altersgruppe erreichen Sie mit dem Buch und Ihren Seminaren? Die größte Zielgruppe sind Leichtathleten und Amateur-Fußballer, für die ich es direkt auf meinen Kanälen im Netz beworben habe. Ich habe aber auch einen Feuerwehrsportler begeistert. 20 Prozent der Bücher wurden bisher an Trainer verkauft. Unser Ziel sind 1000 Bücher im ersten Jahr, 500 haben wir schon in drei Monaten abgesetzt. Am 2. und 3. Mai planen wir ein Seminar in Leipzig – mit Praxisteil.

Viele Hobby-Athleten wollen mal Marathon oder Halbmarathon laufen. Wollen auch viele ihren Top-Speed verbessern? Das Interesse ist schon groß. Wir setzen auch auf den Kreisklasse- oder Bezirksliga-Fußballer, der sich im Sommer einen Vorteil erarbeiten will. Viele Leute trainieren amateurhaft, es fehlen die Basics. Der Speed ist in vielen Sportarten von Bedeutung. Im Fußball sind Kraft und Schnelligkeit auch in unteren Ligen wichtig. Natürlich entwickeln wir keine 10,0-Sprinter, aber Steigerungen bekommt man wirklich gut hin.

Ist Ihnen das Buch-Projekt neben Ihrer Arbeit als Chiropraktor und Ihrer Sprinter-Karriere mal übern Kopf gewachsen? Wir haben den geplanten Termin tatsächlich nicht geschafft, es ist leider erst zwei Monate nach meinem Abschieds-Wettkampf erschienen. Mit dem Schreiben hatte ich 2016 begonnen. Ich bin froh, dass mit Julian Reus der schnellste deutsche Sprinter Korrektur gelesen hat. Mit ihm habe ich in den vergangenen Jahren viel über die Inhalte diskutiert.

Wie fallen die Reaktionen aus? Ich habe kein einziges negatives Feedback bekommen. Ich habe die Übungen möglichst simpel gehalten. Aber Fußballer staunen und schreiben mir: Sie wussten gar nicht, wie kompliziert Sprinten ist.