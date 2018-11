Ex-RB-Spieler Joshua Kimmich kommt zum Fanclub-Besuch nach Leipzig

Eine dieser Maßnahmen sind die jährlichen Fanclub-Besuche, bei denen Spieler und Trainerstab Bayern-Fans in ganz Deutschland besuchen. In diesem Jahr findet „eine der schönsten Traditionen des FC Bayern“, wie es beim Club heißt, am 2. Dezember statt. Der FC Bayern Fanclub Leipzig wird dann vom Ex-RB-Leipzig-Spieler Joshua Kimmich beehrt.