Ex-Torjäger Luca Toni: "Bayern haben alles für den Champions-League-Titel"

Der am 26. Mai 1977 im italienischen Pavullo nel Frignano geborene Luca Toni galt zu Beginn seiner Karriere nicht grade als Ausnahmetalent. Der 1,94 Meter große Stürmer wirkte oft zu unbeweglich und steif, als dass ihn die Scouts der großen italienischen Vereine eine große Karriere zugetraut hätten. So spielte Toni in den ersten Jahren als Profi ausschließlich für unterklassige Klubs. Seine Karrie begann er mit 17 Jahren beim FC Modena. In drei Jahren machte der Hüne 32 Spiele für den damaligen Zweitligisten. © imago/dpa

Nach mehr oder weniger erfolgreichen Gastspielen bei Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani und Treviso wechselte der mittlwerweile schon 23-jährige Wandervogel im Jahre 2000 zum ersten Mal in die Serie A, zu Vicenza Calcio. Und Toni stellte seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis, traf neun Mal für den Underdog. © imago/dpa

Seine durchaus vielversprechende Debütsaison lockte Brescia Calcio auf den Plan. Der Klub um Stars wie Roberto Baggio oder Josep Guardiola sicherte sich die Dienste des Stürmers, der in zwei Jahren 15 Tore erzielen sollte. © imago/dpa

Nachdem er seinen Stammplatz in Brescia verloren hatte, wechselte Toni zurück in die Serie B zu US Palermo, wo die Karriere des damals schon 26-Jährigen endlich ins Rollen kommen sollte. Mit den Rosaroten schaffte der Riese den Aufstieg in die Serie A, trug sich insgesamt 50 Mal in 80 Spielen in die Torjägerliste ein. © imago/dpa

Plötzlich war Toni ein Star und wechselte im Jahre 2005 zum Spitzenklub AC Florenz, mit dem er die Champions League-Quali schaffte. Toni wurde zudem Torschützenkönig der ersten italienischen Liga und Stammspieler der Squadra Azzurra, mit der er 2006 in Deutschland den Weltmeistertitel holte. © imago/dpa

Nach zwei famosen Jahren und 47 Toren klopfte 2007 der deutsche Rekordmeister Bayern München an. Ein Weltklub, dessen Lockruf Luca Toni nicht widerstehen konnte. Und der Italiener schrieb mit in München eine Erfolgsgeschichte, holte mit der Mannschaft zweimal den Pokal sowie die Meisterschaft und wurde zudem Liga-Torschützenkönig. © imago/dpa

Das Kapitel Bayern endete dann aber äußerst unrühmlich. 2010 verpflichtete der FC Bayern den Holländer Louis van Gaal für den Trainerposten und die Zeit des italienischen Stürmers war schnell abgelaufen. Im Winter 2010 flüchtete der langjährige Toptorjäger (38 Tore in 60 Spielen) auf Leihbasis zum AS Rom. Aber auch in der italienischen Hauptstadt wurde Toni nicht glücklich, trotz fünf Treffern in 15 Partien wurde die Kaufoption nicht gezogen. Der damals 33-Jährige stand vor den Scherben seiner Karriere. © imago/dpa

Doch Luca Toni kam wieder. Über den Umweg CFC Genua landete er 2011 beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin, konnte seine Qualitäten aber nie richtig zeigen. Und so floh Toni zum zweiten Mal aus seinem Heimatland, diesmal in die Wüste zu Al Nasr. © imago/dpa

Doch der Stürmer wollte seinen Karriere-Ruhestand noch nicht wahrhaben und so wagte er noch einmal einen letzten Angriff in der Serie A. Und bei seinem alten Verein, dem AC Florenz blühte die Stürmer-Legende noch einmal auf, traf in 27 Ligaspielen acht Mal für die "Veilchen". © imago/dpa