Ex-Trainer spricht nach BVB-Abschied: Thomas Tuchel bricht sein Schweigen

Jetzt ist Tuchel erstmals in die Öffentlichkeit zurückgekehrt - beim Abschiedsspiel der Mainzer Legende Nikolce Noveski stand Tuchel genau wie Jürgen Klopp an der Seitenlinie und coachte eine Auswahl aus Mainzer Legenden. Von 2009 bis 2014 hatte Tuchel Mainz 05 trainiert, zuvor ein Jahr lang in der Jugendabteilung der Rheinhessen gearbeitet. Noveski war während dieser Jahre sein Kapitän. Während der wortkarge Ex-Verteidiger mittlerweile Kickboxen macht, ist über Tuchels Sabbatical wenig bekannt.

"Es ist nicht zwingend ein Sabbatical"

Was wäre eine Aufgabe für Thomas Tuchel? "Ich glaube, dass man das spürt. Ich möchte mich da auch gar nicht einengen." Er will definitiv mit seinem Trainerteam gemeinsam weitermachen. Tuchel: "Wir wollen sehr offen bleiben." Muss das Team international spielen? "Natürlich sucht man auf diesem Niveau nach dem höchsten Wettbewerb und natürlich hat man nach unserer erfolgreichen Champions-League-Kampagne Lust auf mehr. Ich vertraue aber auf meinen Bauch." Es muss also nicht zwangsläufig ein Verein sein, der in der Champions League spielt.