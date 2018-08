Jetzt spricht Ex-Ullrich-Teamkollege Kessler: "Jan sollte von mir kein Mitleid erwarten" 

Die Sportwelt sorgt sich um Jan Ullrich. Nun hat sich mit Matthias Kessler auch der ehemalige Wasserträger des einstigen Tour de France-Champions zu Wort gemeldet und über seine Machtlosigkeit in Bezug auf "Ulles" Probleme gesprochen.

Während Jan Ullrich nach einem Prostituierten-Skandal mit anschließender Zwangseinweisung in die Psychiatrie inzwischen wieder auf freiem Fuß ist und seine Therapie in einer Entzugsklinik angetreten hat, geben immer mehr Bekannte und Weggefährten des gefallenen Stars ihre Sicht der Dinge zu Protokoll. So forderte Ex-Radsport-Legende Dietrich Thurau, "Ulle sofort in eine geschlossene Anstalt" zu bringen, "damit er nicht mehr frei draußen rumläuft".

Mit nicht ganz so drastischen Aussagen, aber doch mit einem klaren Standpunkt im Gepäck ging mit Matthias Kessler nun ein Mann an die Öffentlichkeit, der Ullrich besser kennt als viele andere.

Im Interview mit t-online.de erklärte der ehemalige Magenta-Fahrer und Teamkollege des in die Schlagzeilen geratenen Ex-Radsportlers, wie es zur Entfremdung mit "Ulle" gekommen war. "Der Kontakt zu Jan war immer ganz gut - bis er meinte, er habe jetzt neue super Freunde", erinnerte sich Kessler. Aus Sicht des 39-Jährigen ist Ullrich in den falschen Freundeskreis geraten, der es für seine Kumpels aus früheren Radsporttagen schwieriger machte, an ihn heranzukommen.

Kessler redet Klartext: "Da ist Jan Ullrich auch selbst schuld"

Spätestens seit der Trennung von seiner Frau hatte sich Jan Ullrich stark verändert und sich mit anderen Menschen umgeben: "Da konnte ich so wie viele andere nichts mehr tun. Wir alle waren machtlos." Allerdings ist den Worten Kesslers auch zu entnehmen, dass die neuen Freunde nicht die alleinige Schuld an dem stetigen Absturz seines ehemaligen Magenta-Kameraden tragen. "Da ist er auch selbst schuld und sollte von mir als Freund und Ex-Teamkollege kein Mitleid erwarten", sagte Kessler in Bezug auf Ullrichs Drogen- und Alkoholprobleme.