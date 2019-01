EXA IceFighters: Derby-Niederlage schmerzt noch

Halle/Saale. Die dritte Derbyniederlage der Saison für die EXA IceFighters Leipzig im 40. Duell mit den Saale Bulls Halle gehört auch noch am Tag danach in die Kategorie unnötig. Cheftrainer Sven Gerike konnte jedoch sehr schnell eine Erklärung dafür finden: „Die defensive Aufmerksamkeit ist nicht da gewesen. Die Gegentore, die wir bekommen haben, waren zu leicht und in völlig unnötigen Situationen.“

Ganz klar also: Die Sachsen waren in den entscheidenden Momenten zu sorglos. Was sie in anderthalb Minuten mit den Händen aufgebaut hatten (Doppelschlag zum 3:3), traten sie sich kurz später mit den Füßen wieder ein. Gerike haderte darüber: „Wir haben im zweiten Drittel so viele Chancen kreiert und Druck gemacht. Das ist auch alles schön und gut, aber das macht die Fehler nicht wieder gut.“

Bessere Laune herrscht natürlich im Lager der Saale Bulls. Nach ihrem sechsten Prestigeerfolg in Serie steht es jetzt zwischen den beiden Erzrivalen nach 40 gespielten Derbys ausgeglichen 20:20. Aber vielmehr als dieser Fakt wurde ein ganz anderer Aspekt gefeiert. Kapitän Kai Schmitz – einst auch für kurze Zeit in Leipziger Diensten – hatte sich in der Saisonvorbereitung die Achillessehne gerissen. Am Freitag stand er nach sechs Monaten zum ersten Mal wieder auf dem Eis in Herne. Im Match gegen Leipzig folgte dann die Heimpremiere – mit einem Treffer in der achten Minute. „Ich habe das Drehbuch vermutlich selbst geschrieben“, schmunzelt Schmitz: „Es war wie im Traum.“