EXA IceFighters gewinnen 3:2 in Hamburg 

Hamburg. Nach den dürftigen Wochen Anfang Dezember lassen es die Kufencracks der Leipziger IceFighters krachen. Einen Tag vor dem Weihnachtsfest feierte das Team von Sven Gerike in Hamburg den vierten Oberliga-Sieg in Folge. Vor fast ausverkauftem Haus (1750 Zuschauer) siegten die Leipziger 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Die Fans der EXA IceFighters in Hamburg

Die IceFighters gingen früh in Führung – Michal Velecky tunnelte Kai Kristian. Die insolventen Crocodiles spielten auch um Verträge bei anderen Clubs. Das zeigte der schnelle Ausgleich. Ein spannendes Spiel nahm seinen Lauf. Antti Paavilainen netzte unter Mithilfe von Kai Kristian zur neuen Führung ein.

186 Fans machten sich 4.45 Uhr gemeinsam auf den Weg, feierten auf einem Schiff eine riesige Party. In der Halle saßen sogar 300 Leipziger. Trainer Sven Gerike wirkte emotional: „Wir haben auch heute dank der Fans gewonnen. Es war ein mega Support.“

Im zweiten Drittel wurde Leipzigs Damian Schneider schwer gefoult. Gerike: „Damian sah böse aus mit den zwei Cuts, aber es war sicher keine Absicht.“ Nach einer Prügelei hieß es auf dem Eis Vier gegen Drei. Die fünfminütige Leipziger Überzahl verging ohne Tor. Zu dem Zeitpunkt stand es 2:2 und das Spiel auf Messers Schneide. Den Siegtreffer erzielte erneut Paavilainen. Der perfekt ausgespielte Konter versetzte alle Gäste-Anhänger in Ekstase. Bevor auch Gerike zum Fest zur Familie reiste, lobte er sein Team: „Es war ein hochverdienter Sieg und ein mega Job von allen.“ Der Coach wünscht sich unterm Tannenbaum: „Einfach nur gesunde Spieler am Mittwoch in Herne. Sonst wird es schwer.“