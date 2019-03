EXA IceFighters Leipzig feiern vierten Sieg in Folge

Leipzig. Es war die ungefährdete Fortsetzung vom Mittwoch : Die EXA IceFighters Leipzig feierten gegen das Schlusslicht ECC Preussen Berlin beim 8:2 (2:1, 5:1, 1:0) einen nie gefährdeten Heimsieg und damit den vierten Erfolg in Serie. Die 1700 Zuschauer sollten eine klare Angelegenheit sehen. Die IceFighters haben sofort den Ton angegeben, nutzten die Chancen jedoch noch nicht. Die Preussen gingen sogar mit einem Überzahltor in Führung. Ryan Warttig und Niklas Hildebrand gaben prompt die Antwort. „Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen vom Rückstand“, freute sich Trainer Sven Gerike.

Das zweite Drittel hatte einige Schreckmomente. Erst blieb Hannes Albrecht mit einer Zerrung in der Kabine. „Reine Vorsichtsmaßnahme“, meinte Gerike. Dann fiel im Drittelverlauf Damian Schneider nach einem Bandencheck auch noch aus. Er kam trotz eines lädierten Rückens im Schlussdrittel zurück – Eishockey halt. „Die Nicklichkeiten haben mir nicht ganz gefallen in so einem Spiel“, befand Gerike.

Trainer Sven Gerike konzentriert sich auf Spiel gegen Hannover Indians

Auf dem Eis machte es seine Mannschaft längst deutlich. Allein dieser Abschnitt ging mit 5:1 an Leipzig. „Leipzig ist eine läuferisch gute Mannschaft. Da ist es schwer für unseren schmalen Kader das zu verteidigen oder mitzuhalten“, sah Gästecoach Uli Egen die Unterlegenheit ein. Höhepunkt war der Doppelpack von Verteidiger Alexander Seifert. Seine ersten beiden Pflichtspieltreffer im Trikot feierten die spielenden und verletzten Akteure an der Bande in großer Manier. Einer der Treffer sollte der 8:2-Endstand sein. Ein Spiel vor Schluss der Hauptrunde stehen die IceFighters auf Platz sieben. Aktuell würden die Sachsen gegen Erfurt spielen – auch Duisburg ist weiterhin möglich. Gerike schaut erstmal nur auf Hannover (19 Uhr): „Das wird am Sonntag eine ganz andere Nummer. Wir wollen mit einem guten Gefühl und einer guten Stimmung in die Pre-Play-Offs gehen.“ Sollte das gelingen, wird Erfurt am Ende der Gegner heißen.