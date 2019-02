EXA IceFighters Leipzig verlieren Heimspiel gegen Hannover Scorpions

Mal wieder standen sich die Sachsen gegen den Aufstiegsaspiranten selbst im Weg. Die Eiskämpfer zeigten von Beginn an eine couragierte Leistung und gingen in einer schnellen Anfangsphase sogar mit 1:0 in Führung. Daniel Volynec arbeitete den Puck zur Freude der gut 1800 Zuschauern über die Linie. Das Top-Team war merklich angestachelt vom Rückstand und drehte die Partie mit drei schön raus gespielten Toren. Im zweiten Drittel hätten die Scorpions das Match bei mehrfacher Überzahl entscheiden können, jedoch standen die IceFighters defensiv deutlich besser. Leipzig blieb dran und hielt die Begegnung spannend.