EXA IceFighters: Schwung holen für die Play-offs

Leipzig. Die heißeste Saisonphase in einer Eishockey-Saison sind immer die Play-offs. Der emotionale Kampf zweier Teams innerhalb weniger Tage. Einen leichten Vorgeschmack darauf gibt das letzte Heimspiel der Hauptrunde den EXA IceFighters Leipzig, die Sachsen empfangen am Freitag um 20 Uhr im Kohlrabizirkus zum Rückspiel vom Mittwoch den ECC Preussen Berlin. Der Vorgeschmack ist jedoch nur sanft, weil das Schlusslicht für die kommende Zeit wahrlich kein echter Gradmesser ist. Rückblickend auf das 13:1 in Berlin sagt Coach Sven Gerike: „Bis auf das erste Drittel war ich sehr zufrieden. Es war toll zu sehen, dass sich die Mannschaft selbst mal mit Toren belohnt hat. Als sie im Kopf mit jedem Tor freier geworden ist, wurde das Zusammenspiel immer schöner.“

Ein ähnliches Debakel dürfte am Freitag Abend den bemitleidenswerten Gästen bevorstehen. Gegen einen entspannten letzten Abend vor dem Saisonhöhepunkt hätten die Fans sicher nichts einzuwenden. Ob es wieder zweistellig wird? Die Zuschauer hätten eine Menge Spaß daran. Der Coach schaut da schon weiter: „Mir geht es nicht darum, wie viele Tore wir schießen oder wer sie macht. Wir müssen weiter an uns taktisch arbeiten, im System bleiben und vor allem mehr Sicherheit gewinnen.“ Es ist merklich zu spüren, wie sehr Gerike schon die Play-off-Zeit im Blick hat: „Das Ziel Heimrecht haben wir in der Tasche. Jetzt gilt es in der schönsten Jahreszeit bereit zu sein. Ich liebe diese Zeit und das sollte auch jeder Eishockey-Spieler.“

Abschluss der Hauptrunde bei den Hannover Indians