EXA IceFighters verlieren vor ausverkauftem Haus gegen Halle 2:4 

Glänzende Stimmung bereits 30 Minuten vor Spielbeginn. Beide Fanlager sind bester Laune. Kurz vor dem Anbully muss Halles-Präsident Daniel Mischner eine deftige Choreografie einstecken für die Wechselposse um Herbert Geisberger. Es war der Auftakt in das seit Wochen ausverkaufte 39. Mitteldeutsche Derby. Die Saale Bulls, taktisch eingestellt wie in der letzten Saison, setzen auf Nadelstiche und gefährliche Konter. Einer der Antreiber ist Altstar Nathan Robinson. Die Leipziger wirken nervös, bringen ihre starke Powerplay-Qualitäten nicht auf das Eis. Cheftrainer Sven Gerike hat schnell eine Erklärung parat: „Es wirkte wie beim ausverkauften Eröffnungsspiel. Da hat meine Mannschaft auch nicht so frei aufgespielt.“ Es kommt bitter. Der ehemalige Leipziger Jannik Striepeke schießt seine Hallenser kurz vor der Pause in Führung.

Zweite Pause in dem abwechslungsreichen Match. Geht das Duell in eine Verlängerung? Lange Zeit sieht es danach aus. Leipzig gleicht aus – 2:2. Erneut in Überzahl – erneut Velecky. Die Fans sind zurück, der Kohlrabizirkus brodelt. Die letzten zehn Minuten sind an Spannung nicht zu überbieten. Halles-Coach Dave Rich ist nicht zufrieden über die vermehrten Strafzeiten: „Wir hatten nicht so viele Chancen gehabt, aber das 2:0 konnten wir bei so vielen Unterzahlsituationen nicht halten.“ Dennoch jubelt er am Ende. Sein Matchwinner Jannik Striepeke bringt zwei Minuten vor Toreschluss Halle auf die Siegerstraße. Die verdiente Punkteteilung ist passé. Ins leere Tor lupft Striepeke gleich nochmal. „Meine dritte Reihe ist heute überragend“, freut sich Rich über den Derbyerfolg. Ganz nüchtern fällt das Fazit des Icefighters-Trainer aus: „Es ist natürlich enttäuschend. Wir wollten auch für die Fans das Derby gewinnen. Aber wir haben außer den Powerplay-Toren nicht viele Möglichkeiten erspielt. Da fehlte es etwas.“