Dauerkarten in der Bundesliga 2017/2018: Ticket-Preise, Erhöhungen, alle Vereine

Neun Bundesliga-Klubs erhöhen die Karten-Preise. Preise, Erhöhungen, Besonderheiten: Beim HSV sind Tickets am teuersten. In Wolfsburg ist es am günstigsten. Beim FC Bayern bleibt's gleich.

Der Ansturm auf die Dauerkarten in der Bundesliga, die am 18. August startet, ist eröffnet. Wo ist die Bundesliga – unterhalb der Logen und VIP-Plätze – am teuersten? Wer hat die Preise am drastischsten erhöht. Das Fußballportal SPORTBUZZER hat bei allen 18 Bundesligavereinen nachgefragt. Gleich neun Klubs erhöhen die Preise, beim HSV müssen die Fans am meisten zahlen. Der Dauerkartenreport.

Wird der Stadionbesuch immer teurer? Grundsätzlich ja! Die Hälfte der 18 Bundesligisten hat ihre Dauerkarten im Vergleich zur Vorsaison verteuert. Der Preis für die günstigste Karte (Stehplatz) stieg im Schnitt zwar vergleichsweise moderat von 182,40 Euro auf 182,70 Euro. Für die teuren Tickets müssen die Fans in der neuen Saison aber gleich mehr als 30 Euro zusätzlich im Schnitt berappen (2016/2017: 662,81 Euro – 2017/2018: 694,65 Euro). Ein Plus von fast 4,8 Prozent, dem aktuell eine Inflationsrate von 1,4 Prozent gegenübersteht. Teure Bundesliga!

FC Bayern München | Preis mindestens: 140 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 750 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Besonderes: Kündigung bei zu wenigen besuchten Spielen © dpa RB Leipzig | Preis mindestens: 180 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 740 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % © dpa Borussia Dortmund | Preis mindestens: 211,50 € - Steigerung zum Vorjahr: 2,2 % | Preis maximal: 733 € - Steigerung zum Vorjahr: 2,2 % | Besonderes: Zweitmarkt © imago TSG 1899 Hoffenheim | Preis mindestens: 150 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 570 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Besonderes: Weiterverkaufsplattform geplant © imago 1. FC Köln | Preis mindestens: 165 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 795 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % © imago Hertha BSC | Preis mindestens: 198 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 692 € - Steigerung zum Vorjahr: 19,9 % © imago SC Freiburg | Preis mindestens: 180 € - Steigerung zum Vorjahr: 5,9 % | Preis maximal: 685 € - Steigerung zum Vorjahr: 2,2 % | Besonderes: Zweitmarkt © dpa Werder Bremen | Preis mindestens: 195 € - Steigerung zum Vorjahr: 8,3 % | Preis maximal: 730 € - Steigerung zum Vorjahr: 9 % © imago Borussia Mönchengladbach | Preis mindestens: 190 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 675 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % © dpa FC Schalke 04 | Preis mindestens: 190,50 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 776 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % © imago Eintracht Frankfurt | Preis mindestens: 180 € - Steigerung zum Vorjahr: 13,2 % | Preis maximal: 803 € - Steigerung zum Vorjahr: 1,7 % | Besonderes: Ticketbörse © imago Bayer 04 Leverkusen | Preis mindestens: 190 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 595 € - Steigerung zum Vorjahr: 14,4 % | Besonderes: Prämien für Nutzung © dpa FC Augsburg | Preis mindestens: 199 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 629 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Besonderes: Ticketbörse © dpa Hamburger SV | Preis mindestens: 224 € - Veränderung zum Vorjahr: -0,8 % | Preis maximal: 805 € - Veränderung zum Vorjahr: -0,2 % | Besonderes: Kündigung bei unter 12 besuchten Spielen © dpa FSV Mainz 05 | Preis mindestens: 181 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 685 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % © imago VfL Wolfsburg | Preis mindestens: 130 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Preis maximal: 400 € - Steigerung zum Vorjahr: 0 % | Besonderes: Kündigung bei unter 10 besuchten Spielen © imago VfB Stuttgart | Preis mindestens: 198 € - Steigerung zum Vorjahr: 16,5 % | Preis maximal: 744 € - Steigerung zum Vorjahr: 22 % © imago Hannover 96 | Preis mindestens: 185 € - Steigerung zum Vorjahr: 23,3 % | Preis maximal: 695 € - Steigerung zum Vorjahr: 26,4 % © imago

Wo ist es am teuersten?

Die teuerste Dauerkarte gibt es beim Hamburger SV. Stolze 806,70 Euro müssen die Fans der Hanseaten für geballte Erstligatradition bezahlen (Platz zwei: Eintracht Frankfurt mit 803 Euro). Im Preis inbegriffen: ein Aufschlag von 1,70 Euro für die Stiftung Leistungssport. Auch das billigste HSV-Saisonticket ist im Bundesliga-Vergleich das teuerste – 224 Euro. Auf Platz zwei in dieser Kategorie: Borussia Dortmund mit 211,50 Euro.

Um den Absatz der insgesamt 28 500 Dauerkarten müssen sich die Hamburger trotz der hohen Preise nicht sorgen. „Die Wartezeit für unseren Stehplatzbereich auf der Nordtribüne kann derzeit bis zu vier Jahre betragen“, teilte der HSV auf SPORTBUZZER-Anfrage mit. Zum Vergleich: Liga-Primus Bayern München nimmt wie in der vergangenen Saison 750 Euro für die teuerste Dauerkarte.

Wer hat am meisten erhöht?

Die Aufsteiger! Hannover 96 und der VfB Stuttgart lassen ihre Fans am meisten draufzahlen. Die teuerste Dauerkarte für die hannoversche HDI-Arena kostet jetzt fast 26,4 Prozent mehr, in der Mercedes-Benz-Arena wurden fast 22 Prozent draufgeschlagen. Aber: Die Erhöhungen müssen im Verhältnis zu den vorherigen Zweitligapreisen interpretiert werden. Der VfB teilte auf Anfrage mit: „Die Preise sind analog unserer letzten Spielzeit in der Bundesliga.“

Die größte Steigerung bei den etablierten Klubs müssen die Fans von Hertha BSC verkraften. Die teuerste Dauerkarte schnellte um fast 20 Prozent auf 692 Euro nach oben. Dafür bleibt der Preis für die Stehplätze im Olympiastadion bei 198 Euro.

Wo kommen Fans am günstigsten ins Stadion?

Wie in der Vorsaison beim VfL Wolfsburg. Beim VW-Klub kostet die günstigste Saisonkarte unverändert 130 Euro, die teuerste 400 – und damit trotz vieler teurer Stars im Team weniger als halb so viel wie beim HSV und in Frankfurt. „Der VfL Wolfsburg ist ein fan- und familienfreundlicher Verein, was sich nicht nur in den Dauerkartenpreisen niederschlägt. Wir freuen uns mit unseren Anhängern, dass wir auch in die Spielzeit 2017/2018 mit einer stabilen Preisstruktur gehen können und auf die Fans keine Erhöhungen der Ticketpreise zukommen“, sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher.

