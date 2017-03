Exklusiv: Kevin Kuranyi über sein DFB-Aus, seine Laufbahn und sein Karriereende

Im zarten Alter von 19 Jahren feierte der gebürtige Brasilianer zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2001/2002 sein Profi-Debüt gegen den 1. FC Köln. Kuranyi spielte sogar von Beginn an, konnte aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und kam in den folgenden Monaten nur sporadisch zum Einsatz. © imago

Im DFB-Pokal lief es besser für den jungen Stürmer: Beim Auftakt gegen den Oberligisten FC Schönberg 95 machte Kuranyi im August 2001 sein erstes Tor als Profi – es sollten noch viele weitere folgen. © imago

Als Teil der "Jungen Wilden" die kurz nach der Jahrtausendwende die Bundesliga eroberten, schaffte der Nachwuchsstürmer in der Saison 2002/2003 seinen Durchbruch. Mit einem Treffer gegen Borussia Mönchengladbach am 5. Spieltag sicherte sich Kuranyi einen Stammplatz beim VfB Stuttgart und absolvierte anschließend bis auf ein Spiel alle Partien von Beginn an. © imago

Mit einer stolzen Ausbeute von 15 Toren in der Bundesliga, 2 im DFB-Pokal und gleich 4 im UEFA-Cup spielte sich der junge Angreifer schnell ins Rampenlich. Der Lohn? © imago

Das Debüt in der Nationalmannschaft! Unter Rudi Völler absolvierte Kuranyi 2003 sein erstes Spiel mit dem Adler auf der Brust in der EM-Qualifikation gegen Litauen. © imago

An der Seite von VfB-Größen wie Zvonimir Soldo, Krasimir Balakov oder Aleksandr Hleb spielte Stuttgart in der Bundesliga groß auf und qualifizierte sich 2003 unter Erfolgstrainer Felix Magath als Vizemeister zum ersten Mal überhaupt für die Champions League. © imago

Gegen die Glasgow Rangers feierte Kevin Kuranyi sein Debüt in der Königsklasse und markierte prompt sein erstes Tor im wichtigsten Klub-Wettbewerb der Tor. © imago

Auch im DFB-Trikot klappte es endlich mit dem ersten Treffer, den der Stürmer in der EM-Qualifikation gegen Island erzielte. © imago

Seine guten Leistungen sicherten Kuranyi einen Platz im EM-Kader. In Portugal enttäuschten der Stürmer und die Nationalmannschaft aber auf ganzer Linie – das Aus schon in der Gruppenphase. Die großen Turniere sollten auch in Zukunft kein gutes Pflaster für Kuranyi bleiben… © imago

2005 wechselte Kuranyi erstmals den Verein und schloss sich für die damals beachtliche Summe von 7 Millionen Euro dem FC Schalke 04 an. Dort etablierte sich der Angreifer auf Anhieb und gewann 2006 den einzigen Titel seiner Laufbahn: Den Ligapokal. © imago

Schlechter lief es im DFB-Dress. Unter Jürgen Klinsmann verlor Kuranyi seinen Platz im Kader und wurde trotz guter Leistungen im Klub auch für die Heim-WM in Deutschland nicht nominiert. © imago

Unter Joachim Löw erging es dem inzwischen erfahrenen Bundesliga-Stürmer nicht besser. Kuranyi absolvierte zwar noch mehrere Länderspiele, kam aber oft nur als Joker zum Einsatz. © imago

So auch bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Nur 42 Minuten verteilt auf drei Spiele standen am Ende für Kuranyi zu Buche. © imago

Am 11. Oktober 2008 war dann endgültig Schluss mit lustig: Kuranyi flüchtete beim Länderspiel gegen Russland eigenmächtig vor den Schmähgesängen der Dortmunder Fans aus dem Westfalenstadion, wurde als Strafe von Löw aus der Nationalmannschaft verbannt und absolvierte kein einziges DFB-Spiel mehr. © imago

In der Bundesliga lief es für Kuranyi dagegen weiter nach Maß: In der Saison 2009/2010 stellte der Stürmer seine Bestmarke von 18 Saisontoren auf. Trotzdem ließ Schalke seinen besten Angreifer ziehen – völlig überraschend zum russischen Erstligisten Dinamo Moskau. © imago

Dort war Kuranyi auf Anhieb Leistungsträger. Neun Tore erzielte er in den ersten 16 Spielen und konnte seine hohes Niveau auch in den kommenden Jahren halten. Nach fünf Spielzeiten beim Verein stehen 56 Tore in 151 Spielen zu Buche. © imago

2015 entschließt sich Kuranyi dann zur Rückkehr nach Deutschland. Die TSG Hoffenheim landet einen vermeintlichen Coup und holt den einstigen Nationalspieler ablösefrei. Im Kraichgau kommt der inzwischen 33 Jahre aber nie so recht an. Nach nur einem Jahr, 14 Spielen und keinem Tor ist Schluss in Hoffenheim. © imago