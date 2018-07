Lust auf Leichtathletik! EM in Berlin mit Vorverkaufsrekord

Knapp vier Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin sind bereits 250 000 Tickets verkauft. „Das ist eine Zahl, die bei Europameisterschaften im Vorverkauf noch nie da gewesen ist“, sagte Frank Kowalski, Geschäftsführer der Leichtathletik-EM-GmbH, am Donnerstag im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. Schon jetzt sei das Berliner Olympiastadion etwa am Sonnabend zu 80 Prozent ausgelastet. Kowalski ist daher zuversichtlich: „Wir werden am Wochenende ein ausverkauftes Stadion erleben.“ Er hofft, dass in den kommenden Wochen mehr als 300 000 Tickets verkauft werden. Mit 309 000 Karten sei die schwarze Null erreicht.