Exklusiv: Marcell Jansen im Interview: "Jupp Heynckes ist anders"

Für drei Jahre lief der extrem torgefährliche Angreifer in Hannover auf. Erfolge wie in Gladbach, wo er in den 70ern vier Meisterschaften gewann, gelangen ihm in Niedersachsen aber nicht. © imago

Nach dem Scheitern in Gladbach hat er für sich trotz seines hohen Alters Schlüsse gezogen, war selbstkritisch und hat hart an sich gearbeitet. Danach ist er überall eingeschlagen, weil er alles mitbringt, was ein erfolgreicher Trainer braucht. Ich war erstaunt, dass es in Leverkusen und später bei Bayern noch mal so einen Sprung gab und welche Selbstreflexion da stattgefunden hat. Ich kenne viele Trainer, die nicht mehr bereit sind, an ihren Schwächen so glaubwürdig zu arbeiten, stattdessen stur sind. Jupp Heynckes ist anders – das hat mich beeindruckt.