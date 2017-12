Exklusiv! Schalke-Star Harit verrät seine geheime BVB-Wette

Der BVB führte zur Halbzeit noch mit 4:0. Doch Schalke schaffte es in der zweiten Hälfte noch, ein 4:4-Remis zu erkämpfen. Harit erzielte den zwischenzeitlichen 2:4-Anschlusstreffer. "Und ich halte meine Wettversprechen“, so sagte Harit. Seitdem läuft er mit blonden Haaren durch Gelsenkirchen.

Harit zum SPORT BUZZER : „Ich hatte eine Wette mit einem Freund laufen: Wenn ich im Derby gegen Borussia Dortmund ein Tor erziele, muss ich mir die Haare in den Trikotfarben des BVB färben."

Woher die tolle Technik?

Der Franko-Marokkaner wechselte erst in diesem Sommer für 10 Millionen Euro vom FC Nantes zu Schalke 04 und entwickelte sich in kürzester Zeit zum Shootingstar der Bundesliga. Am Mittwoch trifft er mit seinem Verein auf den FC Augsburg (Im Liveticker auf sportbuzzer.de). Auch dann wird er wieder seine überragende Technik für Schalke ausspielen. Woher er dieses besondere Ballgefühl hat?

„Ich habe das nicht erlernt. Meine Technik ist ein Geschenk Gottes", erklärt Harit. "Ich habe nie groß an meiner Technik gefeilt. Dieses Ballgefühl habe ich schon seit meiner Kindheit.“