Exklusive Jugend-Fotos: Der SPORTBUZZER auf den Spuren von Robert Lewandowski

So hat sich das Fußballtrainer Damian Miecznikowski nicht vorgestellt. Vor etwa 15 Jahren traf der heute 30-Jährige den polnischen Starstürmer Robert Lewandowski zum ersten Mal auf dem Feld in einem Lokalderby – Varsovia gegen Legia Warschau.

„Macht euch um die keine Sorgen“, soll der damalige Varsovia-Trainer über Lewandowskis Team gesagt haben. Auch um den Stürmer nicht, der sei ja so klein. Der damals kleine Robert belehrte seine Gegner jedoch eines Besseren und schoss im Spiel gleich drei Tore. Der Weg für eine großartige Karriere war geebnet.

In den folgenden Partien zwischen Varsovia und Legia wurde deshalb immer erst die Aufstellung gecheckt. „Lewandowski spielt?“, soll Miecznikowskis Trainer gesagt und das Spiel mit einer wegwerfenden Handbewegung abgetan haben, erzählt Miecznikowski. Das ist etwa 15 Jahre her. Bevor Robert Lewandowski ein Jahr für Legia Warschau spielte, kickte er von 1997 bis 2004 auch bei Varsovia – seinem ersten Verein. Aber nicht auf Rasen, so Damian Miecznikowski. „Damals war das alles noch Asche hier“.