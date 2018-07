Gemeinsam schlagt ihr auf der Anlage vom Golfclub „Haus Leythe“ ein paar Bälle ab und sprecht nebenbei über die alten Zeiten: Wie ist es, wenn nur Gerd Müller mehr Bundesliga-Tore erzielte, als man selbst? Wie fühlt es sich an, selbst bei einem WM-Finale vor dem Anpfiff auf dem Platz zu stehen? Stelle die Fragen, die du einem Profi schon immer mal stellen wolltest.

Einmal gemeinsam mit einer echten Fußballlegende die Bälle über das Feld jagen. Nicht möglich? Doch! Denn der SPORT BUZZER lädt dich am 14. August auf eine entspannte Golfpartie mit dem ehemaligen Nationalstürmer Klaus Fischer in Gelsenkirchen ein.

Mitmachen: So einfach geht´s!

Was du dafür tun musst, um eine Chance auf diesen unvergesslichen Tag zu haben?

Ganz einfach: Schreibe uns bis zum 6. August 2018 eine Nachricht per Facebook oder sende uns eine Mail an gewinnspiel@sportbuzzer.de, warum gerade du mit der Schalke-Legende Golf spielen solltest. Und ganz wichtig: Du benötigst eine offiziell gültige Platzreife, um auf der Anlage des "Haus Leythe" an den Start gehen zu dürfen.

Unter allen Teilnehmern wird ein glücklicher Gewinner ausgelost. Die Kosten für An- und Abreise mit der Deutschen Bahn übernehmen selbstverständlich wird.

Übrigens: Die Golfpartie mit Klaus Fischer ist nur eine von vielen Gewinnspielen der Aktion „10 Preise, die Sie nicht kaufen können“. In den kommenden Wochen findet Ihr auf sportbuzzer.de und unserer Facebook-Seite weitere tolle Möglichkeiten, einen ganz besonderen Tag zu erleben. Mitmachen und dranbleiben!

Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen.