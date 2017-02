Experte erklärt Ausbootung von Tim Wiese: "Es gibt Tausende bessere"

Wiese gibt als Begründung für seine Nichtberücksichtigung an, dass er „nicht ins Storytelling“ passe. Das ist schwer zu beurteilen, weil es keine offizielle Begründung der WWE ist, sondern nur von ihm so erklärt wurde.

Sie sind Trainer in einer Wrestling-Schule in Hannover. Da sollte er sich mal blicken lassen. Am 25. März haben wir das nächste Probetraining (lacht). Da könnte er noch viel lernen.

Wie meinen Sie das? Wenn Tim etwas werden will, muss er dafür auch Leistung bringen. Es gibt Tausende andere, die talentierter, engagierter – besser sind als er. Wieso besorgt er sich keine Trainingsmöglichkeit und arbeitet an sich?

Was raten Sie ihm?

Tim muss sich ins Aktiv setzen. Er sollte mal in die USA rüber fliegen, sein Gesicht da zeigen und zur Not auch für das Training bezahlen – so wie es viele tun. Einfach auch um der WWE zu signalisieren, dass er was macht und nicht nur auf ein Angebot wartet. Denn so läuft das nicht. Es dauert Jahre bis man ein richtig guter Catcher wird.

In den USA ist Tim Wiese ein Unbekannter.

Und gerade das wäre ja gut. In Amerika ist seine Person eher weniger interessant. Da ist er nur ein muskulöser Kerl mit vielen Tattoos. Er muss mit etwas besonderem punkten. Was das bei ihm sein könnte, weiß ich nicht.

Ist er der Richtige für die Branche?

Am Anfang jeder Wrestling-Karriere hat jeder ein Bild im Kopf, wie die Figur werden soll. Tatsächlich bildet sie sich allerdings erst durch Promotion und die Kämpfe heraus.