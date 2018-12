Experten uneinig über Werners Zukunft – RB Leipzig hat weitere Neuzugänge auf dem Radar

Leipzig. Mit elf Bundesliga toren hat Timo Werner 2018 die erfolgreichste Hinrunde seiner Karriere abgeliefert. Die Zukunft des deutschen Nationalspielers beschäftigte am Sonntag die Expertenrunde beim „Doppelpass“ von Sport1, zu der RB Leipzigs Chef Oliver Mintzlaff eingeladen worden war. Der 43-Jährige sagte zum 2020 auslaufenden Vertrag seines Topstürmers: „ Natürlich wollen wir verlängern . Aber wir haben aus der Causa Ralph Hasenhüttl gelernt, in der wir ständig Dinge kommentiert haben. Wir werden das bei Timo nicht jede Woche tun. Das Angebot liegt auf dem Tisch.“

Mintzlaffs Argumente zum Verbleib des Stürmers: „Wir bekommen mit Julian Nagelsmann im Sommer den spannendsten Trainer in Deutschland, der ihn auch weiterentwickeln kann.“ Stand heute sei Werner unverkäuflich. „Wir hoffen, dass wir uns für die Champions League qualifizieren und dann sehe ich keine große Notwendigkeit für ihn zu wechseln, haben wir viele Argumente.“ Vieles deutet zumindest darauf hin, dass der 22-Jährige erst über seine Zukunft entscheiden wird, wenn klar ist, ob RB Leipzig nächste Saison in der Königsklasse antritt.

Mintzlaff zur Transferperiode: „Ein, zwei interessante Spieler“

Werner hatte am Mittwoch nach der 0:1-Niederlage beim Rekordmeister gesagt, in Deutschland gäbe es nur einen Verein, zudem man wechseln könne. Marcel Reif meint: „Der BVB ist für mich mindestens so eine Option wie Bayern München. Die sind ganz sicher ein Interessent.“ Laut Heribert Bruchhagen passe die Leipziger Spielweise am besten zum 22-Jährigen: „Ich weiß gar nicht, warum er wechseln soll. Der Typus Werner lebt von seiner Schnelligkeit. Das Umschaltspiel der Leipziger ist auf ihn zugeschnitten. Seine Eigenschaften könnte er bei Bayern nicht so zur Geltung bringen. Er tut sich keinen Gefallen, wenn er dorthin geht.“

Der gebürtige Schwabe war vor zweieinhalb Jahren für zehn Millionen Euro von seinem Heimatverein und Absteiger VfB Stuttgart zum Bundesligaaufsteiger nach Leipzig gewechselt, reifte unter Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick zum Nationalspieler. Natürlich würde sich auch der neue Coach Nagelsmann wünschen, dass der Hochgeschwindigkeitsfußballer in Leipzig bleibe, so Mintzlaff.