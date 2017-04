Liveticker: Anschlag vor Dortmund-Spiel! Explosion am Mannschaftsbus

Schock vor dem Champions-League-Viertelfinale! Bei der Anfahrt des Busses von Borussia Dortmund in den Signal Iduna Park hat es im Dortmunder Stadtteil Höchsten eine Explosion gegeben. Nach Informationen der Bild droht nun sogar eine Absage des Spiels gegen AS Monaco. Drei Sprengsätze sind offenbar am Bus des BVB detoniert.