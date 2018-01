FA-Cup: Liverpool gegen West Brom raus - Tottenham und Huddersfield blamieren sich

Anzeige

Der FC Liverpool hat in der vierten Runde des FA Cups eine herbe Enttäuschung erlebt und ist aus dem englischen Fußball-Pokalwettbewerb ausgeschieden. Das Team von Trainer Jürgen Klopp verlor am Samstag in einer ereignisreichen Partie mit einigen Unterbrechungen 2:3 (1:3) gegen Liga-Konkurrent West Bromwich Albion.

Ein Doppelpack von West Broms Jay Rodriguez in der 7. und 11. Minute des Spiels und ein Eigentor von Joel Matip (45.+2) besiegelten das Pokal-Aus in der Runde der letzten 32 für den Tabellenvierten der Premier League gegen den Vorletzten West Brom. Zuvor war Liverpool durch einen frühen Treffer von Roberto Firmino (5.) sogar in Führung gegangen. Der Anschluss von Mohamed Salah (78.) machte es noch einmal spannend. Mehr gelang den Reds jedoch nicht.

Jürgen Klopp: Seine besten Sprüche Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago

Mehrfacher Videobeweis

Die Partie in Anfield wurde in der ersten Halbzeit mehrfach für die Unterstützung durch den Videoassistenten unterbrochen. Beim Stand von 1:2 gab Schiedsrichter Craig Pawson ein Tor von West Broms Craig Dawson nicht, weil dessen Mitspieler Gareth Barry Liverpool-Torwart Simon Mignolet behindert hatte.

Außerdem nutzte der Schiedsrichter den Videobeweis vor einer Strafstoß-Entscheidung zugunsten Liverpools. Erstmals im englischen Fußball schaute sich der Referee die entscheidende Szene selbst auf dem Bildschirm an. Den anschließenden Foulelfmeter schoss Roberto Firmino jedoch gegen die Querlatte und verpasste damit den Ausgleich.

UEFA-Prognose '50 for the future': Das sind die Top-Talente 2018! Nicht nur Fiete Arp prophezeit die UEFA eine goldene Zukunft: Der SPORTBUZZER zeigt, welche 50 Talente in diesem Jahr den Durchbruch schaffen könnten! © imago/dpa Ethan Ampadu (17, defensiver Mittelfeldspieler beim FC Chelsea) © imago Houssem Aouar (19, Mittelfeldspieler bei Olympique Lyon) © imago Jann-Fiete Arp (17, Stürmer beim Hamburger SV) © imago Kepa Arrizabalaga (23, Torwart von Athletic Bilbao) © imago Leon Bailey (20, Stürmer bei Bayer 04 Leverkusen) © dpa Nicolò Barella (20, Mittelfeldspieler von Cagliari Calcio) © imago Sander Berge (19, Mittelfeldspieler von KRC Genk) © imago Fedor Chalov (19, Stürmer von ZSKA Moskau) © imago Federico Chiesa (20, Außenbahnspieler vom AC Florenz) © imago Ante Coric (20, Mittelfeldspieler für Dinamo Zagreb) © imago Frenkie de Jong (20, Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam) © imago Matthijs de Ligt (18, Innenverteidiger von Ajax Amsterdam) © imago Emmanuel Bonaventure Dennis (20, Stürmer von Club Brügge) © imago Mikkel Duelund (20, Stürmer beim FC Midtjylland) © imago Phil Foden (17, Stürmer von Manchester City) Martin Graiciar (18, Stürmer von Slovan Liberec) © imago Amine Gouiri (17, Stürmer von Olympique Lyon) © imago Dávid Hancko (20, Innenverteidiger von Zilina) © imago Amine Harit (20, Offensivspieler vom FC Schalke 04) © imago Ivan Ignatyev (18, Stürmer von Kuban Krasnodar) © imago Luka Jovic (20, Stürmer bei Eintracht Frankfurt) © dpa Kirill Kirilenko (17, Außenbahnspieler von Dinamo Brest) © Dinamo Brest Justin Kluivert (18, Stürmer von Ajax Amsterdam) Hirving Lozano (22, Stürmer bei PSV Eindhoven) © imago Malcom (20, Außenbahnspieler von Girondins Bordeaux) © imago Dennis Man (16, Mittelfeldspieler von Steaua Bukarest) © imago Sergej Milinkovic-Savic (22, Mittelfeldspieler von Lazio Rom) © imago David Neres (20, Stürmer von Ajax Amsterdam) © imago Pedro Neto (17, Außenbahnspieler von Lazio Rom) © imago Benjamin Pavard (21, Innenverteidiger vom VfB Stuttgart) © imago Rodri (21, Mittelfeldspieler von CF Villarreal) © imago Abel Ruiz (17, Stürmer vom FC Barcelona) © imago Roland Sallai (20, Stürmer von APOEL Nikosia) © imago Jadon Sancho (17, Außenbahnspieler bei Borussia Dortmund) © imago Malang Sarr (18, Innenverteidiger vom OGC Nizza) © imago Ryan Sessegnon (17, Linksverteidiger und Außenbahnspieler beim FC Fulham) © imago Volodymyr Shepelev (20, Mittelfeldspieler von Dynamo Kiew, r.) © imago Milan Škriniar (22, Innenverteidiger von Inter Mailand) © imago Manor Solomon (18, Außenbahnspieler von Maccabi Petach-Tikva) © uefa.com Mile Svilar (18, Torwart von Benfica Lissabon) © imago Martin Terrier (20, Außenbahnspieler von Racing Straßburg Alsace) Kieran Tierney (20, Linksverteidiger von Celtic Glasgow) © imago Lucas Torreira (21, Spielmacher von Sampdoria Genua) © imago Ferrán Torres (17, Außenbahnspieler von CF Valencia) © imago Viktor Tsyhankov (20, Mittelfeldspieler von Dynamo Kiew) © imago Felix Uduokhai (20, Innenverteidiger vom VfL Wolfsburg) © dpa Dayot Upamecano (19, Innenverteidiger von RB Leipzig) © dpa Hannes Wolf (18, Stürmer von RB Salzburg) © imago Yusuf Yazıcı (20, Mittelfeldspieler von Trabzonspor) © imago Szymon Żurkowski (20, Mittelfeldspieler von Gornik Zabrze) © imago

Huddersfield und Tottenham müssen nachsitzen

Der deutsche Trainer David Wagner muss mit Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town in der fünften Runde des englischen FA Cups nachsitzen. Gegen Zweitligist Birmingham City kamen die Terriers am Samstag zuhause nur zu einem 1:1 (1:0) und müssen nun ein Wiederholungsspiel in Birmingham bestreiten. Steve Mounie (21. Minute) schoss das deutlich überlegene Huddersfield zunächst in Führung. Lukas Jutkiewicz (54.) erzielte den Ausgleichstreffer für die Gäste.

Auch Tottenham Hotspur muss ins Wiederholungsspiel: Beim Viertligisten AFC Newport Country liegt der Champions-League-Teilnehmer bis zur 82. Minute mit 0:1 in Rückstand, ehe Harry Kane die Londoner schließlich mit dem Ausgleichstreffer vor einer noch größeren Blamage rettet.

KOMMENTIEREN