Zwei werden noch gestrichen: Reicht es für Fabian Böhm für einen Platz im WM-Aufgebot?

Wie flexibel er ist, zeigte Fabian Böhm am Sonnabend beim Völkerball. Erst patzte der "Recke" beim Aufwärmspielchen und warf Gegenmann Matthias Musche aus kurzer Distanz den Ball direkt in die Arme, anstatt den Magdeburger abzuwerfen. Musche wiederum zielte zu genau in Böhms Mitte, der sprang hoch, spreizte die Beine – und der Ball flog drunter durch ins Leere. Gute Stimmung im Fuchsbachtal Das gab Extra-Applaus von den Mitspielern in der Karl-Laue-Halle für Böhm - beste Stimmung im WM-Trainingslager im Fuchsbachtal in Barsinghausen. Bundestrainer Christian Prokop hatte von Freitag bis Sonntag geladen, um am Feinschliff für das am 10. Januar beginnende Turnier zu arbeiten.

Die deutsche Nationalmannschaft spielt Völkerball.

„Der Zeitraum beginnt, wo die Spieler nicht mehr zum Verein zurückgehen und wir die letzten Tage ungestört vor der WM im inneren Kreis verbringen können“, sagt Prokop, der in Barsinghausen den Teamgeist stärken und die zwei Abwehrsysteme sowie die verschiedenen Angriffsvarianten vertieften wollte. „Feinabstimmung“, erklärt Prokop. In der Sportschule am Deister hatte er 18 Spieler um sich, bis einen Tag vorm WM-Start muss er den Kader auf 16 reduzieren. „Es wird zwei bittere Entscheidungen geben“, sagt Prokop. Bei der WM darf er drei Spieler nachnominieren. Große Konkurrenz für Böhm „Wer wie gut im Rennen liegt“, wollte er selbstverständlich nicht verraten. Es ist allerdings kein Geheimnis, dass Prokop ein Fan von Fabian Böhm ist. Im linken Rückraum ist die Konkurrenz mit Steffen Fäth und Paul Drux allerdings groß. Einen aus dem Trio könnte es erwischen. Für Böhm spreche, „dass er von der Mentalität her ein emotionaler aber gleichzeitig reflektierter und aufgeräumter Spieler ist, der die Freude am Handball versprüht und damit auch eine Halle mitreißen kann“, sagt Prokop und führt das Loblied fort: „Er ist komplett einsetzbar, im Angriff und Abwehr. Seine Hauptstärke ist die Tiefe im Eins-gegen-eins, richtig in die Abwehr einzubrechen und zwei Leute zu binden.“