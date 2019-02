Trainerlegende Fabio Capello kritisiert den FC Bayern: "Sie haben Qualität verloren"

Trainerlegende Fabio Capello richtet deutliche Worte in Richtung des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München . Der Italiener, der unter anderem bei Juventus Turin und Real Madrid im Amt war, sagte am Montag im Rahmen des World Sports Awards im Fürstentum Monaco über das Team von Trainer Niko Kovac : "Sie spielen langsam, sie haben Qualität verloren. Das ist ein anderes Bayern München. Die Mentalität ist eine andere als die, die ich kenne." Die Münchner zeigten auf dem Platz nicht mehr die Agressivität, die sie in den vergangenen Jahren ausgezeichnet habe, so Capello.

Scharfe Kritik an Borussia Dortmund

Kaum ein gutes Haar ließ der Coach, der Juve 1994 zum Titel in der Königsklasse führte, auch an Borussia Dortmund unter Trainer Lucien Favre. "Sie spielen immer nur einen Stil", sagte Capello. "Wenn sie dann keinen guten Tag haben, bekommen sie Probleme." Aktuelles Beispiel für den italienischen Meistertrainer: die heftige 0:3-Pleite des BVB in der vergangenen Woche im Champions-League-Achtelfinale bei Tottenham Hotspur. "Ich habe nicht verstanden, was da in der zweiten Hälfte passiert ist", so Capello.