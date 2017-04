"Wir sind besser als Aue": Alle Fakten zu Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf

40.000 Tickets sind für das Düsseldorf-Spiel weg, 96 rechnet mit 42 000 Zuschauern. Es gibt also noch ausreichend Karten. Fortuna bringt 1500 Anhänger mit. Wichtig für Fans: Wie beim Derby gegen Braunschweig sind keine Rucksäcke und Taschen erlaubt, die größer als DIN A 4 sind. Wichtig: Der Schützenplatz steht nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Die Düsseldorfer haben massive Personalsorgen. Mittelfeldspieler Adam Botzeck, Stürmer Rouven Hennings und der im Winter von Hannover 96 ausgeliehene André Hoffmann fehlen. Zudem ist Kevin Akpoguma nach seiner Horrorverletzung gegen FC St. Pauli noch in Behandlung. Mehr dazu in diesem vom Verein veröffentlichten Video (inklusive Hoffmann-Statement):

Aber auch für Fortuna Düsseldorf (Platz 13) wäre ein Punktgewinn enorm wichtig. Alle direkten Verfolger bis zum Relegationsrang 16 spielen an diesem 31. Spieltag ebenfalls noch und könnten mit Siegen an den Fortunen vorbeiziehen. ( zur Tabelle )

Im viertletzten Saisonspiel kann Hannover 96 einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen - oder den Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze verlieren. Bei einem Sieg hätten die Niedersachsen einen komfortablen Vorsprung von drei Punkte auf den Nichtaufstiegsplatz vier (Union Berlin). Verliert 96 aber und gewinnt Eintracht Braunschweig zeitgleich bei 1860 München, hätte Hannover drei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

Die Bilanz

Hannover 96 ist gegen Düsseldorf seit drei Pflichtspielen ungeschlagen. Düsseldorfs letzter Sieg datiert aus dem Dezember 2012 (in der Bundesliga zu Hause 2:1), der letzte Fortuna-Sieg in Hannover aus dem November 1998 (2:0 in der 2. Liga).