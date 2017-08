Faktencheck vor dem Bundesliga-Start von RB Leipzig bei Schalke 04

Anzeige

Personalsituation ​

Bei RB Leipzig sind pünktlich zum Ligastart fast alle Akteure fit geworden. Diego Demme wird nach drei Wochen ohne Mannschaftstraining nicht im Kader stehen. Bei Emil Forsberg reicht es nach seiner Angina noch nicht für 90 Minuten Einsatzzeit. Beim Gastgeber fehlt Benjamin Stambouli. Der Franzose wurde nach seiner Roten Karte im letzten Saisonspiel in Ingolstadt für zwei Partien gesperrt. Ob die nach langwierigen Verletzungen zurückgekehrten Alessandro Schöpf, Breel Embolo und Benedikt Höwedes zum S04-Kader gehören, ist noch ungewiss.

Gegner

Wieder einmal ein Neustart auf der Trainerbank bei Schalke 04. Mit dem vom FC Erzgebirge Aue verpflichteten Domenico Tedesco, der erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie steht, soll der Ruhrpottclub wieder in die oberen Tabellenregionen geführt werden. Aue rettete er vergangene Saison vor dem Zweitliga-Abstieg. Auf Schalke wird vom 31-Jährigen Shootingstar erwartet, den zehnten Platz vom Vorjahr vergessen zu machen. Im Kader gab es einen größeren Umbruch: Verdiente Spieler wie Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, Verteidiger Sascha Riether oder Allzweckwaffe Dennis Aogo verließen der Club. Insgesamt verzeichneten die Königsblauen zwölf Abgänge. Bei Schalke will man auch auf jüngere Spieler setzen, der Altersdurchschnitt der Neuen liegt bei 23 Jahren. Zehn Zugänge muss Tedesco einbauen.

Statistik

RB Leipzig hat noch kein Spiel gegen Schalke verloren. Vergangene Saison trennten sich beide Teams in der Veltins-Arena 1:1. In der Red-Bull-Arena gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl 2:1. Einziger Torschütze der Leipziger gegen S04 ist bisher Timo Werner, der im Hinspiel mit seiner Schwalbe für endlose Diskussionen sorgte und den folgenden Elfmeter selbst verwandelte. Den Siegtreffer für RB erzielte damals S04-Spieler Sead Kolasinac mit einem Eigentor. RB Leipzig startete vergangene Saison mit einem 2:2 bei der TSG Hoffenheim in sein Premierenjahr im Fußballoberhaus. Schalke verpatzte seinen Auftakt im Vorjahr mit einer 0:1-Niederlage in Frankfurt.

Vorzeichen

Beide Mannschaften haben die erste Runde des DFB-Pokals heil überstanden. RBL mit einem 5:0-Erfolg gegen den Sechstligisten Sportfreunde Dorfmerkingen. Die Schalker mit einem 2:0-Sieg gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Einen echten Härtetest gab es also für beide Teams in dieser Saison noch nicht in einem Pflichtspiel.

Schiedsrichter

Felix Zwayer leitet das Topspiel zum Bundesligastart am Samstagabend um 18.30 Uhr. Er ist einer der besten Referees des DFB und zum achten Mal erster Offizieller in einer Partie von RBL. Vergangene Saison pfiff der 36-Jährige die Auswärtsspiele der Leipziger in München und Gladbach. Gegen die Bayern zeigte er Emil Forsberg in der ersten Halbzeit nach einem groben Foul an Philipp Lahm berechtigt die Rote Karte.

Fans

Aus Leipzig werden mindestens 2.500 Fans nach Gelsenkirchen reisen. Die Veltins-Arena ist mit mehr als 62.000 Zuschauern fast ausverkauft. Für Timo Werner könnte es in diesem Hexenkessel nach seiner Schwalbe im Vorjahr ungemütlich werden. Ein besonderes Highlight für die Heim-Fans: Der Namensgeber des Stadions feiert 20-jähriges Jubiläum und gibt jedem Schalker Anhänger ab 16 Jahren ein Freibier aus.

