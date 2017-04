Faktencheck vor dem Spiel von RB Leipzig bei Schalke 04

Am Sonntagabend um 17.30 Uhr empfängt der FC Schalke 04 den Tabellenzweiten Rasenballsport Leipzig in der Veltins Arena. So ist die Ausgangslage.

Personalsituation bei RB Leipzig

Die Roten Bullen reisen quasi mit voller Kapelle ins Ruhrgebiet. Bis auf den noch im Aufbautraining befindlichen Lukas Klostermann sind alle Spieler an Bord, hieß es. Mit im Kader ist auch der zuletzt wortkarge Timo Werner, der trotz zu erwartendem Pfeifkonzert in der Veltins-Arena – aufgrund seiner viel beachteten Schwalbe beim Hinspiel – sogar von Beginn an spielen soll. Neben Werner dürfte im Sturm auch der zuletzt sehr treffsichere Yussuf Poulsen wieder zum Zug kommen. Nach vier Siegen in Folge haben die jungen RB-Spieler auch jede Menge Selbstvertrauen getankt, sagt ihr Coach. „Ich erwarte ein sehr interessantes und intensives Fußballspiel“, so Ralph Hasenhüttel.

Lage beim Gegner

Der FC Schalke blickt auf eine bisher ernüchternde Saison zurück. Trainer Markus Weinzierl, einstmals auch vehement von RB Leipzig umworben, startete mit fünf Niederlagen in den Wettbewerb. Danach lief es zwar etwas besser, aber selten konstant. Bester Tabellenplatz der Königsblauen bisher: Rang acht – viel zu wenig für die hohen Ansprüche. Unter der Woche verabschiedeten sich die Schalker auch noch aus der Europa League. Die Liste der Verletzten in Königsblau ist lang: Neben Leon Goretzka, der sich am Mittwoch seinen Kiefer gebrochen hat, fallen auch Embolo, Choupo-Moting, Uchida, Baba und Naldo aus. Doch Vorsicht: Gerade im eigenen Stadion sind die Schalker mit ihren zahlreichen Fans im Rücken immer schwer zu bezwingen. Zuletzt bissen sich hier Wolfsburg, Dortmund, Augsburg und Hoffenheim die Zähne.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl. © dpa

Statistik

Bisher standen sich beide Clubs erst einmal gegenüber, beim Hinspiel im Dezember in Leipzig. Dort gewannen die Messestädter gegen gleichwertige Schalker mit 2:1 (1:1). Nicht nur angesichts der dreisten Schwalbe von Timo Werner, die Elfmeterpfiff und frühe Führung zur Folge hatte, war der Leipziger Dreier aber nicht unumstritten. Der Siegtreffer für RBL fiel durch ein Eigentor des Gelsenkircheners Sead Kolasinac. Am Ende zählte auch hier nur das Ergebnis, und das war damals der achte Sieg in Folge für die Leipziger.

Tabellen-Situation

Der Gastgeber aus Gelsenkirchen rangiert aktuell auf Platz elf – lediglich fünf Punkte vom Abstieg entfernt. Allerdings sind es bis zum Platz in der Europa League auch nur sechs Punkte nach oben – insofern ist das Minimalziel der Schalker noch in Sichtweite. Für den Tabellenzweiten RB Leipzig ist der Meisterschaftszug angesichts von neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern wohl abgefahren, zu Verfolger Borussia Dortmund auf Rang drei sind es allerdings auch komfortable fünf Punkte Vorsprung und zur TSG Hoffenheim auf Rang vier sechs Zähler. Bei noch fünf ausstehenden Saisonspielen können die Roten Bullen damit fast schon sicher für die Champions League planen.

RB Leipzig - SC Freiburg © dpa

Letzter Spieltag

Die Roten Bullen ließen vergangenen Samstag dem SC Freiburg praktisch kaum eine Chance, fegten das Team von Christian Streich mit 4:0 (2:0) vom Platz. Yussuf Poulsen und Timo Werner machten mit ihren Treffern in der ersten Hälfte schon vieles klar, Naby Keita und Diego Demme legten im zweiten Durchgang nach. Schalke hat dagegen aktuell eine Woche der Rückschläge hinter sich: Erst mussten sich die Knappen in der Nachspielzeit dem Tabellenletzten aus Darmstadt mit 1:2 (0:1) geschlagen geben, dann kämpften sie in der Europa League zwar heldenhaft gegen Ajax, standen am Ende aber trotzdem mit leeren Händen da.

Fankurve

Der FC Schalke 04 ist einer der beliebtesten Fußballclubs mit Fans in allen Teilen des Landes. Königsblau hat mehr als 140.000 Mitglieder und muss sich in dieser Hinsicht nur dem FC Bayern geschlagen geben. Vor allem bei Heimspielen sind die traditionsbewussten Schalke-Anhänger eine wahre Macht: Dann verwandelt sich die Veltins-Arena für Auswärtsteams in eine echte Fußball-Hölle. RB Leipzig hat bekanntlich deutlich weniger Vereinsmitglieder, verfügt trotzdem aber inzwischen über eine beachtliche und reisefreudige Anhängerschaft. Wie die Rasenballsportler am Freitag offiziell mitteilten, werden sich 1600 Schlachtenbummler in den RB-Farben am Sonntag auf den Weg nach Gelsenkirchen machen. Wie viele Leipziger mit blauen Trikots im Stadion sein werden, ist dagegen nicht bekannt.

Die Schalke-Fans jubeln ihrem Team zu. © Ina Fassbender

Schiedsrichter

Geleitet wird das Ringen zwischen Königsblau und Rot-Weiß vom sehr erfahrenen Günter Perl. Der 47-Jährige aus München pfeift seit 1996 für den DFB und steht seit 2005 in der Fußball-Bundesliga auf dem Platz. Für Perl ist es der dritte Einsatz bei Spielen von RB Leipzig. 2013 pfiff er die Drittliga-Pleite der Roten Bullen beim Chemnitzer FC, ein Jahr später ein Unentschieden gegen Kaiserslautern. Nach dieser Saison wird Perl aufgrund der Altersobergrenze den Schiedsrichterstab der Bundesliga verlassen.

