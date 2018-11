Letzter Faktencheck vor RB Leipzigs Rückspiel in der Europa League beim FC Salzburg

Bullen unter sich, Dosen-Duell, Wir gegen Uns: RB Leipzig ist heiß auf eine Revanche gegen den Bruder aus Salzburg und benötigt Punkte, für das internationale Überwintern. Personell ist das Rangnick-Team so geschwächt wie noch nie in dieser Saison. Ein Blick auf die Fakten vor der Partie zwischen den zwei Vereinen von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, Anpfiff um 18.55 Uhr.

Personalsituation

Trainer Ralf Rangnick fehlen gegen seinen Ex-Club gleich vier Verletzte und damit sein komplettes kreatives Mittelfeld: Marcel Sabitzer (Wade), Kevin Kampl (Sprunggelenk), Diego Demme (Wade) und Emil Forbserg (Leiste) sind gar nicht erst mit nach Salzburg gereist. Der RB-Coach sagt: „Aufgrund der Ausfälle werden wir am Donnerstag mit unserer Aufstellung sicherlich überraschen.“ Bei den Österreichern sieht es personell freundlicher aus: Trainer Marco Rose muss nur auf Amadou Haidara verzichten. Der 20-jährige Jungstar aus Mali fällt aufgrund einer Bänderverletzung im Knie mehrere Monate aus.

Gegner

In der österreichischen Liga ist das Team des gebürtigen Leipziger Coachs Rose noch ungeschlagen und führt nach 15 Spieltagen die Tabelle souverän mit 41 Punkten an. Die Mannschaft aus der Mozartstadt stellt mit 38 Treffern, bei nur 13 Gegentreffern, die beste Offensive sowie Defensive. Zwar verpasste Rose im Sommer mit Salzburg zum elften Mal in Folge die Teilnahme an der Königsklasse, doch sein Team besitzt enormes Potential. Der Vorjahres-Halbfinalist der Europa League verzeichnete nach der fünften österreichischen Meisterschaft in Serie kaum Abgänge.

Der israelische Stürmer Munas Dabbur, vergangene Saison bereits Torschützenkönig in Österreich, ist mit fünf Treffern derzeit bester Torschütze der Europa League. Im Kader stehen auch einige in Deutschland bekannte Fußballer: André Ramalho (Leverkusen, Mainz), Marin Pongračić (1860 München), Zlatko Junuzović (Werder Bremen) und Reinhold Yabo (Köln, Aachen, Karlsruhe, Bielefeld). Prominent ist auch der Co-Trainer Alexander Zickler: Der Ex-Stürmer kickte bei Dynamo Dresden und Bayern München.

Statistik

Die beiden Red-Bull-Vereine bestreiten am Donnerstagabend ihr zweites Pflichtspiel gegeneinander, im Hinspiel unterlagen die Leipziger zu Hause mit 2:3. Einen Testkick gab es im Januar 2015 im Trainingslager in Katar – am Ende stand es 3:3. Seit 2012 wechselten 17 Spieler mit Salzburger Vergangenheit nach Leipzig, im aktuellen Kader des deutschen Vereins stehen sechs Kicker, die auch schon beim Österreicher Pendant aktiv waren.

Beeindruckende Bilanz: Salzburg ist auf europäischer Bühne seit 15 Heimspielen ungeschlagen, hat elf Partien davon gewonnen. Zuletzt verloren die Österreicher am dritten Spieltag der Saison 2016/17 – mit 0:1 gegen Nizza. In den vergangenen 14 Euro-League-Heimspielen haben die Salzburger nie mehr als einen Gegentreffer kassiert, in acht Partien davon spielten sie zu null.

Vorzeichen

Leipzig steht nach vier Spielen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen, hat aber den besseren direkten Vergleich gegen die punktgleiche Mannschaft Celtic Glasgow. Mit einem Sieg in Salzburg wäre RB – zusammen mit den Österreichern – weiter, sofern Celtic beim punktlosen Schlusslicht Rosenborg verliert. Salzburg dominiert die Gruppe B und erzielte an den ersten drei Spieltagen je drei Treffer, ehe am vierten Spieltag beim zweiten Erfolg gegen Rosenborg sogar ein 5:2 folgte. Die Mozartstädter könnten zum dritten Mal in der Gruppenphase der Europa League die maximale Punktzahl holen – keinem anderen Klub ist das öfter als einmal gelungen. Zur vorzeitigen Qualifikation für die K.-o.-Runde würde allerdings ein Unentschieden genügen.

Schiedsrichter

Orel Grinfeld aus Israel leitet das fünfte Spiel der Gruppe B zwischen dem FC Salzburg und RB Leipzig. Seit 2012 ist der 47-Jährige Fifa-Schiedsrichter. In der Europa League ist es sein neuntes Spiel. Vergangene Saison leitete der Israeli unter anderem die Heimpartie von Hoffenheim gegen Rasgrad (1:1). Auch in der Champions League wurde Grinfeld schon mehrfach eingesetzt.

Fans