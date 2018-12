Fällt heute 50+1 bei Hannover 96? DFL verhandelt mit Kind über Ausnahmeregelung

Das Schiedsgericht setzt sich zusammen aus einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Vorsitzender ist Udo Steiner, der von 1995 bis 2007 Richter des Bundesverfassungsgerichts war. 96 und die DFL haben zudem jeweils einen Beisitzer bestimmt. Eine Entscheidung könnte noch am Dienstag fallen, denkbar ist aber auch eine Vertagung.

Am Dienstag (ab 10 Uhr) verhandelt das Schiedsgericht der Deutschen Fußball-Liga (DFL) über den Antrag von 96-Boss Martin Kind, eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel zu erhalten. Verhandelt wird ab dem Vormittag in Frankfurt, Kind ist mit juristischem Beistand vor Ort.

50+1-Streit, Fanproteste und drohende DFL-Strafe: Die Hintergründe in der Chronologie

Juli 2018: DFL lehnt Ausnahmeantrag ab

Im Juli hatte die DFL den Ausnahmeantrag von der 50+1-Regel abgelehnt. Der entscheidende Knackpunkt: Die Deutsche Fußball-Liga sieht die Förderung, die die Privatperson Martin Kind in den 20 Jahren an den Spitze von Hannover 96 geleistet hat, nicht als ausreichend "erheblich" an. Heißt im Klartext: Als Richtlinie gilt die jährliche Investition des Hauptsponsors, die der Antragsteller mindestens ebenso aufbringen müsse.

"Die von Herrn Martin Kind unstrittig in den letzten 20 Jahren erbrachten Förderleistungen erreichen nach Ansicht des DFL-Präsidiums nicht den erforderlichen Umfang, der eine Ausnahme von der 50+1-Regel gemäß Satzung rechtfertigen würde", heißt es von der DFL dazu.

96 geht gegen Urteil rechtlich vor

Nach Angaben von 96 wurden die Voraussetzungen "rechtlich sicher und vollständig nachgewiesen". Der Antrag sei satzungswidrig abgelehnt worden. Der Verein wies darauf hin, dass der Antrag von Martin Kind und Hannover 96 die 50+1-Regel nicht in Frage gestellt hat, sondern "auf Basis der bestehenden Regel erfolgte." Hannover 96 leitete gegen das Urteil alle "notwendigen und rechtlichen Schritte" ein.