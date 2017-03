Entscheidung gegen Stendel wohl gefallen: Die Entwicklungen im Live-Ticker!

Es soll vorbei sein – nach unseren Informationen wird Daniel Stendel am Sonntag noch freigestellt. Die Entscheidung soll dem 96-Trainer am Nachmittag mitgeteilt werden. Der neue Manager Horst Heldt spricht mit Stendel, Heldt muss zuvor noch 96-Chef Martin Kind in seine Entscheidung einweihen. Der für den Sport zuständige Aufsichtsrat Martin Andermatt ist ebenfalls in die Entscheidungsfindung eingebunden.

96-Reporter Dirk Tietenberg ist vor Ort und hält euch über alle aktuellen Entwicklungen rund um die HDI-Arena auf dem Laufendem.