Falsche Schuhe: RB-Coach Hasenhüttl wollte Lookman vor seinem Siegtreffer bereits auswechseln

„Ich habe ihm schon gestern im Training erklärt, dass das nicht funktioniert. Aber er wollte die Schuhe nicht ausziehen. Es war das einzige Paar, das er aus England mitgebracht hat. Was soll ich da machen?“, meinte Coach Ralph Hasenhüttl. Und so rutschte der Neuzugang vom FC Everton nach seiner Einwechslung in der 77. Minute mit den Nocken an seinen Fußballschuhen im Borussia Park auch fast wie auf einer Eisbahn über den Platz. „Er hat Glück, dass ich ihn nicht gleich wieder ausgewechselt habe und ich habe Glück, dass ich ihn drauf gelassen habe“, meinte Hasenhüttl, der Lookman nach fünf Minuten Rutschpartie eigentlich schon wieder vom Platz holen wollte.