Falscher Feueralarm! Schwedisches Team muss Hotel verlassen

Kein guter Start in den Viertelfinal-Tag für die schwedische Fußball-Nationalmannschaft: Um 8.30 Uhr am Samstagmorgen schrillte im Luxushotel Lotte in Samara der Feueralarm. Die Spieler, die sich auf das Spiel gegen England (16 Uhr) vorbereiten, verließen sichtlich irritiert ihre Zimmer und versammelten sich auf der Straße vor dem Hotel.

Es war ein Fehlalarm. Offensichtlich hatte ein Gast geraucht oder den Feuermelder betätigt. Dass dies absichtlich geschah, um die Spieler zu stören, darauf gibt es bisher keine Hinweise.