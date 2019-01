Familie Bogen feiert Erfolge beim 23. Winterlauf

Leipzig. Regen, Schneematsch und aufgeweichte Strecke: Kein Grund für über 250 begeisterte Läufer nicht an den Start zum 23. Leipziger Winterlauf des TSV 1893 Leipzig-Wahren zu gehen. Denn neben einer möglichen neuen persönlichen Bestzeit und der Freude am Laufen lockte viele Teilnehmer über die 10-KmDistanz auch die Aussicht auf die begehrten Punkte zur Leipziger Stadtrangliste in ihrer jeweiligen Altersklasse auf die Strecke.