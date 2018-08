Kreativ muss man halt sein. Bundesligist Schalke 04 weilt aktuell im Trainingslager in Mittersill in Österreich. Bei einer Einheit der Schalker am Samstag kam es zu einem kleinen Zwischenfall. Nach einem Fehlschluss von Profi Franco di Santo brüllte ein Fan "Go Home" (Geh nach Hause) in Richtung des Angreifers.

Co-Trainer Peter Perchtold reagierte umgehend und forderte mehr Respekt: "Von da oben Scheiße erzählen, ist mit zwei halben Bier leicht", rief Perchtold dem Fan zu, während Di Santo und seine Kollegen versuchten, den Pöbler ausfindig zu machen. Noch besser war die Reaktion seiner Teamkollegen nach der Einheit.