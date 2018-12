Die Youngsters sollen es richten: So würdet Ihr die "Roten" beim SC Freiburg aufstellen!

Oliver Sorg kehrt nach seiner Sperre zurück in den Kader. Das heißt: Einer muss den Platz räumen - oder nicht? Eurer Meinung nach sollten gleich zwei Verteidiger auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Florent Muslija und Linton Maina in die Startelf. So würdet Ihr Hannover 96 im Breisgau ins Rennen schicken!