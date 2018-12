Trauer in Italien: Fan stirbt nach Ausschreitungen in Mailand - Inter nach Krawallen bestraft

Der später gestorbene Fan gehörte nach Polizeiangaben zu einer Gruppe, die einen Van mit Neapel-Anhängern mit Schlägern und Stangen angegriffen hatte. Vier Napoli-Fans wurden dabei verletzt. Die Polizei hat drei Personen festgenommen. Die Partie am Mittwochabend beschloss den ersten Serie-A-Spieltag am zweiten Weihnachtsfeiertag seit 1971.

Innenminister: "Man kann nicht sterben, wenn man ins Stadion geht, um ein Fußballspiel zu sehen"

„Man kann nicht sterben, wenn man ins Stadion geht, um ein Fußballspiel zu sehen“, sagte Innenminister Matteo Salvini laut Nachrichtenagentur AP. Er will Vertreter und Fans aller Klubs der beiden höchsten Spielklassen zusammenrufen, um sicherzustellen, dass „der Fußball dazu zurückkehrt, ein Moment der Freude und nicht der Gewalt zu sein. Wir müssen sehen, ob wir das tun können, zu dem andere nicht in der Lage waren.“

Fußballer reagieren auf rassistische Vorfälle

Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin postete bei Instagram: „Nein zu Rassismus und zu jeder Straftat und Diskriminierung.“ Der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng (US Sassuolo Calcio) schrieb in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NoAlRazzismo: „Ich bin, Sie sind, wir sind alle Koulibaly.“ Vincent Kompany, Kapitän von Manchester City äußerte sich ebenfalls. Via Twitter schrieb der Ex-HSV-Star: "Koulibaly wird rassistisch im San Siro rassistisch missbraucht, Raheem Sterling an der Stamford Bridge. Das ist inakzeptabel."