Heftige Krawalle vor Superclasico: Boca-Juniors-Bus von Fans attackiert - Absage droht

Das Fußball-Team der Boca Juniors ist vor dem Finale der Copa Libertadores von Fans des Stadtrivalen River Plate mit Steinwürfen angegriffen worden. Der Bus, mit dem die Profis zum Rückspiel fuhren, wurde am Samstag bei der Ankunft am River-Plate-Stadion in Buenos Aires mit Steinen beworfen, die Fenster des Fahrzeuges zerstörten. Durch die Öffnungen drang Pfeffer- oder Tränengas in den Bus ein. Das Spiel wurde nach den Aktionen offiziell um eine Stunde nach hinten verschoben (Anpfiff 22 Uhr deutscher Zeit). Auch eine Absage steht im Raum.