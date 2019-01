Fans quittieren schwache Leistung: So habt Ihr die 96-Profis gegen Werder Bremen bewertet

Keine Ideen in der Offensive, dafür wenig Stabilität in der Abwehr: Den Rückrundenauftakt hat Hannover 96 gegen den SV Werder Bremen vermasselt. Die 0:1-Niederlage legte einmal mehr offen, dass es Hannover 96 in der aktuellen Konstellation ausgesprochen schwer fällt, einem Bundesligisten Paroli zu bieten - und Bremen fackelte wahrlich kein fußballerisches Feuerwerk in der HDI-Arena ab. Dennoch reicht es einfach nicht für dringend benötigte Punkte - und genau das stößt den 96-Fans mehr und mehr aufs Gemüt, wie die Fan-Noten beweisen: Nur zwei Spieler bekamen von Euch eine besserer Bewertung als "ausreichend", ein Profi schrammte so eben am absoluten Tiefstwert vorbei.

Wie Ihr die einzelnen Spieler von Hannover 96 nach der Niederlage bewertet habt, das erfahrt Ihr in der galerie mit euren Fan-Noten.