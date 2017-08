Fan-Randale: Fans von Hajduk Split attackieren Everton-Anhänger (Mit Video)

Martin Peters (rechts), West Ham United (geb.: 08.11.1943)

Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 entschied Martin Peters beinahe das Finale, doch Wolfgang Weber rettete Deutschland noch in die Verlängerung. So blieb Peters relativ unbekannt und stieg nach seiner aktiven Laufbahn ins Versicherungsgeschäft. Als The complete midfielder war Peters wegweisend für den Erfolg der englischen Mannschaft und seiner Zeit voraus. Heute leidet auch der inzwischen 72-Jährige an Alzheimer.