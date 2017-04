Fan von RB Leipzig bricht im Stadion zusammen und stirbt

Leipzig. Der Sieg von RB Leipzig am Sonnabend gegen den SC Freiburg wurde von einem tragischen Vorfall begleitet. Wie die Roten Bullen mitteilten, ist vor dem Anpfiff ein männlicher Fan im Stadion zusammengebrochen. Der 56-Jährige wurde noch in eine Klinik eingeliefert, starb dort aber am plötzlichen Herztod. "Der Fußball rückt für uns damit heute in den Hintergrund. Unser Beileid und tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen", schrieb RB via Twitter.