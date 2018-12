Ruhig und besinnlich ging es am Dienstagabend nicht zu in der HDI-Arena – schön war es trotzdem. Zur Fan-Weihnachtsfeier kamen 800 Hannover-Anhänger, beklatschten die Mannschaft, die um 18 Uhr dazukam. Pirmin Schwegler & Co. nahmen sich viel Zeit für Autogrammwünsche und Selfies. Besonders beliebt: Hendrik Weydandt und der Brasilianer Walace. Um beide bildeten sich lange Warteschlangen.