Fan-Wut gegen Thibaut Courtois: Real-Madrid-Torwart mit Plüsch-Ratten beworfen

Real Madrid hat seine gute Form bestätigt und in der spanischen Fußballliga den fünften Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Santiago Solari gewann das Madrid-Derby bei Atletico am Samstagnachmittag mit 3:1 (2:1) und schob sich am Stadtrivalen vorbei auf Rang zwei - ein Sieg, der bei Real-Keeper Thibaut Courtois sicherlich für Genugtuung sorgen wird. Schließlich wurde der 26 Jahre alte belgische Keeper von den gegnerischen Fans beworfen - mit Plüsch-Ratten.