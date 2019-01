Fanauflauf in der Innenstadt: Borussia Dortmund in Leipzig angekommen

Leipzig. Großer Bahnhof vor dem Hotel Steigenberger in der Leipziger Innenstadt: Die Profis von Borussia Dortmund sind am Freitagabend in der Messestadt eingetroffen, checkten nach der Landung auf dem Flughafen Leipzig/Halle und anschließendem Bustransfer gegen 19.30 Uhr in der Nobelherberge neben dem Marktplatz ein. Hier wurden Marco Reus, Alcacer und Co. bereits von zahlreichen Fans sehnsüchtig erwartet. Deren Ziel: Fotos, Selfies, Autogramme. Die Wartenden wurden nicht enttäuscht und machten die erhoffte „Beute“.