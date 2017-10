Fanbeirat lehnt Gesprächsangebot von Hannover 96 ab

Die Reaktion des Fanbeirates auf die Antwort von Hannover 96 auf den Offenen Brief der aktiven Fanszene ließ nicht lange auf sich warten. Bereits am Freitag-Vormittag teilte der Fanbeirat mit, dass er das Gesprächsangebot von Hannover 96 nicht annehme. Das Gremium lehne ein "geheimes Hinterzimmergespräch" als Antwort auf den von über 90 Fanclubs unterzeichneten Fragekatalog ab.

Hannover 96 hatte am Donnerstag mit einem Schreiben auf den Offenen Brief des Fanbeirates und der Fanclubs reagiert und dort angekündigt, mit den Fans in einem vertraulichen Gespräch in den Dialog treten zu wollen. Der Wunsch nach einem Dialog sei "absurd", teilte der Fanbeirat mit. Fans und Verein würden sich bereits seit Jahren im Dialog befinden. Die vergangenen Gesprächsrunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit hätten nur eine "Alibifunktion" für den Verein erfüllt, behauptet das Fan-Gremium.

Derweil ist ein weiteres Fantreffen am 13. Oktober, drei Tage nach dem Ablauf der Frist, geplant. Dort könnte erneut über die Zukunft des Stimmungsboykotts, in den die aktive Fanszene aus Protest über die Übernahmepläne von Kind getreten ist, beraten werden.